Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK); 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Ankara’da düzenlenen ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılımıyla gerçekleşen törende, AFAD Akreditasyon Sertifikasını aldı.

Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü’nde Ankara’da düzenlediği törenle, FAD Akreditasyon Sertifikası almaya hak kazanan 257 gönüllü arama kurtarma ekibine Akreditasyon sertifikalarını takdim etti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın ev sahipliğinde gerçekleşen törende, Süleymanpaşa Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SPAK) de akreditasyon sertifikasını alan ekiplerden biriydi.

Bakan Yerlikaya’nın elinden sertifikalarını aldılar

Süleymanpaşa Belediyesi çalışanları tarafından kurulan ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet gösteren SPAK, akreditasyon sertifikasını İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın elinden aldı.

Bakan Yerlikaya, törende yaptığı konuşmada, “Bugün arma takacak ve akreditasyon sertifikası alacak 257 ekip ve 7 bin 972 üye ile toplamda 300 ekip ve 9 bin 101 üyeye ulaştık,” diye konuştu.

“Her zaman hazır olmak için çok çalışıyoruz”

SPAK Ekip Lideri ve Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürü Turgut Ünsal, törenin ardından yaptığı açıklamada, “SPAK olarak bizler, Süleymanpaşa’da afetlere hazırlık, afetlere müdahale ve afet sonrası kurtarma alanlarında düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. Muhtemel bir doğal afete her zaman hazır olmak için çok çalışıyoruz. Aldığımız akreditasyon sertifikası da bize güç kattı” ifadelerini kullandı.