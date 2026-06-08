Darıca Belediyesi'nin 13 branşta ücretsiz yaz spor okulları için kayıtlar başladı. Basketboldan yüzmeye birçok branşta eğitimlerin verileceği program 30 Haziran'a kadar sürecek.

Darıca Belediyesi, çocukların ve gençlerin yaz tatilini verimli, sağlıklı ve sporla iç içe geçirmesi amacıyla her yıl büyük ilgi gören yaz spor okulları için kayıt sürecini başlattı. Okul, basketboldan yüzmeye, futboldan atletizme kadar 13 farklı branşta ücretsiz eğitim imkanı sunuyor. Sporun birleştirici gücünü toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefleyen Darıca Belediyesi, yaz boyunca binlerce çocuk ve genci uzman eğitmenler eşliğinde sporla buluşturarak hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak.

13 branşta ücretsiz eğitim imkanı

Darıca Belediyesi Yaz Spor Okulları kapsamında basketbol, voleybol, atletizm, jimnastik, tekvando, judo, güreş, tenis, hentbol, yüzme, futbol, e-spor ve satranç branşlarında eğitimler verilecek. Tamamı ücretsiz olarak gerçekleştirilecek eğitimlerde çocuklar, ilgi duydukları alanlarda profesyonel eğitmenler eşliğinde temel spor eğitimi alma fırsatı bulacak. 30 Haziran tarihine kadar devam edecek kayıtlar, online olarak www.darica.bel.tr sitesinden gerçekleştirilebilecek.

Hedeflerinin yalnızca spor kursları düzenlemek olmadığını belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak, disiplinli ve özgüvenli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı hedeflediklerini ifade etti. Başkan Muzaffer Bıyık, 'Spor yapan bir gençlik; sağlıklı, başarılı ve güçlü geleceğin teminatıdır. Bizler de Darıca Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin her alanda kendilerini geliştirebilecekleri imkanlar oluşturuyoruz. Yaz spor okullarımızla hem yeni yetenekleri keşfetmek hem de çocuklarımızın yaz tatilini verimli geçirmelerini sağlamak istiyoruz. Sporun yaşam biçimi haline geldiği Darıca için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' dedi.