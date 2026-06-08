Olay İnegöl'ün kırsal Kulaca mahallesinde meydana geldi. Ömer K.(41), arkadaşı Emrullah S. (38)'yi alıp kayınbabası Süleyman D.(63)' nin evine gitti. Eve giren damat kayınbabasından para istedi. Red cevabını alan damat ve arkadaşı, kayın babaya saldırdı. Tekme ve yumruklarla Süleyman D.'yi ağır yaralayan şahıslar, o sırada eve gelen adamın oğlu Ertan D.(42)'ye saldırıp darp etti.

Saldırganlar olay yerinden kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri 2 şüpheliyi de yakalayıp gözaltına aldı. Ağır yaralanan adam ve oğlu ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Süleyman D.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ