Spor yorumcuları Ahmet Çakar, Abdülkerim Durmaz ve eski milli futbolcu Ümit Karan, Wobilimoda Mobilya AVM'ye hayran kaldı.

İnegöl'e gelen spor camiasının önde gelen isimlerini Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdür Sedat Beşiktepe ve yönetim üyeleri karşıladı. İlgiden mağazayı gezmekte zorlanan isimler, çalışanlar ve müşterilerle bol bol fotoğraf çekindi.

İnegöl'e övgüler yağdıran Ahmet Çakar, "Gurur duydum Türkiye'nin mobilya sektörü, kalbi insanlar ekmek yiyor. Belki bir 5 bin kişi daha gelse onlar da ekmek sahip olacak. Buradan dünyanın bir çok ülkesine, Balkanlar'a, Avrupa'ya, Orta Doğu'ya ve Afrika ülkelerine kadar ihracat var. Wobilimoda Mobilya AVM'de 124 tane mobilya mağazası varmış. Böyle bir konsept, Amerika Birleşik Devletleri'ne belki vardır. Dünyaca ünlü markalar bile bunu becerememiş. Ben böyle AVM'yi Türkiye'de hiç görmedim. İçi pırıl pırıl. Tebrik ediyorum kimin emeği geçmişse. Herkese hayırlı kazançlar diliyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: HABER MERKEZİ