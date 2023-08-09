Gölcük Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu.

Gölcük Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da amatör spor kulüplerine malzeme desteğinde bulundu. Değirmendere Stadyumu’nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Aydın’ın da katılımıyla amatör spor kulübü temsilcilerine spor malzemelerini teslim etti.

Törende konuşan Gölcük belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza spor yapma imkanı sunan, fiziksel ve sosyal gelişimlerine önemli katkı yapan, altyapıdan üstyapıya sporcu yetiştiren ve amatör bölgesel liglerde ilçemizi temsil eden amatör futbol kulüplerimize, her yıl olduğu gibi bu yıl da spor malzemelerini teslim ettik. Diğer branşlardaki spor kulüplerimize de talepleri üzerine destek vermeye devam ediyoruz. Gölcük’ün adının sportif başarılarla duyurmanın mücadelesini veren tüm kulüplerimize, yeni sezonda ve katılacakları liglerde ve turnuvalarda üstün başarılar diliyorum" dedi.