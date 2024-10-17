Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 YKS puanlarına göre Spor Bilimleri Fakültelerinin tercih sıralamalarını yayımladı. Programlara göre en yüksek puanla tercih edilen fakülteler arasında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Spor Bilimleri Fakültesi, Türkiye’nin zirvesinde yer aldı.

BUÜ Spor Bilimleri Fakültesi, başarı çıtasını her geçen yıl yükseltmeye devam ediyor. Son yıllarda Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk 5 fakültesi arasında yer alan Spor Bilimleri Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde en yüksek puanla tercih edilen ilk bölüm oldu. Fakültenin Antrenörlük Bölümü de ilk sekiz içinde yer alarak önemli bir başarıya imza attı.

Nitelikli eğitime başarıyı getiriyor

Yeni akademik dönemle birlikte 50. kuruluş yıldönümlerini kutlamaya hazırlandıkları bilgisini veren BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, nitelikli eğitimi üniversitenin geneline yaydıklarını vurguladı. Uluslararası akreditasyon alan program sayısının 20’yi geçtiğini açıklayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Üniversitemizdeki kalite çalışmaları doğrultusunda eğitim-öğretim ve bilimsel çalışmalarımızın çıtasını her geçen gün daha da yukarılara çıkarıyoruz. Araştırma üniversitesi vizyonuyla birlikte bir yandan öğrencilerimize en iyi eğitimi vermeye çalışıyor, diğer yandan da bilimsel faaliyetlerimizin sayısını artırıyoruz. Spor Bilimleri de bu anlamda önemli aksiyonlar yürüttüğümüz fakültelerimizin başında geliyor. Eğitim çalışmaları, sporcu destekleri ve akademisyenlerimizin sürdürdüğü faaliyetler sonucunda en çok tercih edilen fakültelerden biri haline geldik. Bu başarıda elbette akademik kadromuzun çok büyük bir rolü var. Her birini gönülden tebrik etmek istiyorum. Yükselişimizin devam edeceğine gönülden inanıyorum” dedi.

“En iyisini hak ediyorlar”

Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramiz Arabacı da gelinen noktadan son derece memnun olduklarını belirterek; “İyi bir akademik kadroya sahibiz. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği ile Antrenörlük Bölümlerimizdeki öğrencilerimize her zaman en iyisini vermeye gayret ediyoruz. Öğrencilerimiz de buradaki emeği ve samimiyeti görüyor ve çok farklı alanlarda başarılar elde ediyoruz. Olimpiyat şampiyonlarından tutun da Avrupa ve Türkiye şampiyonlukları kazanan çok sayıda öğrencimiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Gençlerimize layık olabilmek adına bizler de kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Çalışmalarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. Başarımızı gören gençler de bu fakültede eğitim almak istiyorlar. Türkiye’nin en yüksek puanla tercih edilen fakültesi olmak bizi gururlandırıyor. Bununla beraber sorumluluklarımız da artıyor. Buna layık olabilmek ve başarımızı pekiştirmek için daha çok çalışacağız” şeklinde konuştu.