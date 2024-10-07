Selçuklu Belediyesi tarafından düzenlenen ve 5 bin 814 öğrencinin eğitim göreceği Kış Spor Okullarında ilk eğitim 5 Ekim Cumartesi günü başladı.KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi tarafından çocukların yıl boyu spor yapmalarına imkan sunma amacıyla düzenlenen Kış Spor Okullarında eğitimler başladı. 5-15 yaş aralığındaki çocuklar için düzenlenen Kış Spor Okullarında 15 farklı branşta yaklaşık 5bin 814 öğrenci haftada iki gün olmak üzere eğitim görecek. 5 Ekim Cumartesi günü başlayan eğitimler, 1 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek. 21 tesis ve 33 Spor Salonunda gerçekleştirilecek olan eğitimlerde alanında uzman toplam 129 antrenör görev yapıyor. Servis imkanı da bulunan Kış Spor Okullarında öğrencilere spor kıyafetleri ve çanta ücretsiz olarak veriliyor. Spor Okullarında antrenörler tarafından yetenekleri keşfedilen öğrenciler Selçuklu Belediyespor Kulübünde lisanslı müsabık sporcu haline geliyor. Selçuklu Belediyespor Kulübü bünyesinde çeşitli branşlarda ülkemizi başarıyla temsil eden bir çok milli sporcu Selçuklu spor okullarından yetişerek önemli başarılara imza attı.

15 FARKLI BRANŞTA EĞİTİM VERİLİYOR

Selçuklu Kış Spor Okullarında Yüzme, Tenis, Basketbol, Futbol, Voleybol, Cimnastik, Tekvando, Wushu, Kick-Boks, Okçuluk, Karate, Satranç, Masa Tenisi, Güreş ve Judo branşlarında eğitim veriliyor. Kış Spor Okullarında öğrencilerin en çok ilgi gösterdiği branşların başında 1238 başvuru ile yüzme yer alıyor. Yüzme eğitimleri cumartesi ve pazar günleri Sancak ve Beyhekim Yüzme havuzlarında gerçekleştiriliyor. Yüzmenin yanı sıra Futbol, Voleybol ve Cimnastik branşı da ailelerin yoğun ilgi gösterdiği branşlar arasında yer aldı. Selçuklu Belediyesi sınırları içerisinde tüm noktalara servis imkânı bulunan Kış Spor Okullarında öğrenciler evlerinden alınarak antrenman sonrası tekrar güvenli bir şekilde evlerine teslim ediliyor.

BAŞKAN PEKYATIRMACI: “SPOR OKULLARIMIZDAN NİCE MİLLİ SPORCULAR YETİŞECEK”

Selçuklu Belediyesi Kış Spor Okullarını değerlendiren Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Çocuklarımıza spor alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmak ve onların gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlediğimiz Spor Okullarımızda kış dönemimiz başladı. Yaz Spor Okullarımızda on binlerce çocuğumuzu Selçuklu’da sporla buluşturmuştuk. Şimdi ise çocuklarımızın okul dönemlerinde de spordan kopmamaları ve hafta sonlarını sporla değerlendirmeleri için Kış Spor Okullarımızda eğitimlerimize başladık. İnşallah bu spor okullarımız vesilesi ile çok sayıda sporcumuzu Selçuklu Belediyespor Kulübümüze kazandırarak onların başarılı birer milli sporcu olmalarını sağlamak en büyük hedefimiz. Daha önce kulübümüze uluslararası alanda madalya kazandıran yüzlerce sporcumuz Selçuklu Spor Okullarımızdan yetişti. Her yıl bu sporcularımızın arasına yeni isimler kazandırarak yeni başarılara imza atıyoruz. Bizlere güvenerek çocuklarını emanet eden ailelerimize teşekkür ediyor, kış spor okullarında eğitim alacak olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.