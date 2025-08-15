Beylikdüzü Belediyesi, ilçedeki kent meydanlarına bir yenisini daha ekledi. Anadolu Caddesi ile Buse Sokak kesişiminde tamamlanan yeni kent meydanıyla sosyal bir alan oluşturulurken, aynı bölgedeki yol genişletme çalışmasıyla da hem ulaşım daha konforlu hale getirildi hem de yaya güvenliği artırıldı.İSTANBUL (İGFA) - Beylikdüzü Belediyesi, ilçenin önemli trafik noktalarından biri olan Adnan Kahveci Mahallesi’ndeki Anadolu Caddesi ile Buse Sokak kesişiminde bütüncül bir çalışmaya imza attı. Bu kapsamda belediye tarafından ilçeye toplam bin metrekarelik yeni bir kent meydanı kazandırıldı. Aynı bölgedeki yol genişletme çalışmalarıyla da trafik akışı önemli ölçüde rahatlatılırken yaya güvenliği de üst seviyeye taşındı. Belediye ekiplerince ayrıca, bölgede asfalt kaplama ve aydınlatma çalışmaları da yapıldı.

Bölge sakinlerine sosyal bir alan

Beylikdüzü’ne kazandırılan yeni meydan, sadece ulaşım açısından değil, sosyal yaşam açısından da önemli bir kazanım sağladı. Oturma alanları ve peyzaj düzenlemesiyle mahalle sakinlerine dinlenip, vakit geçirebilecekleri yeni bir sosyal alan sunuldu. Vatandaşlar bu çalışmadan dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek belediyeye teşekkür etti. Belediye yetkilileri ise projeye ek olarak, Buse Sokak ile Hasan Ali Yücel Sokak kesişiminde kavşak düzenlemesi yapılacağını açıkladı. Bu düzenlemeyle birlikte bölgedeki trafik güvenliğinin daha da artırılması hedefleniyor.