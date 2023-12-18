EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM İÇİN YÜZDE 39,59 ORANI GÜNDEMDE

Buna göre SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yeni yılda yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı kulislerde konuşulmaya başlandı.

ZAMLI SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

7 bin 500 TL olan en düşük emekli maaşının söz konusu zamla birlikte 10 bin 469 TL'ye yükselmesi bekleniyor. Peki SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 39,59 oranında zam yapılırsa maaşlar nasıl olacak?

Habere göre; emeklilerin beklenen zamlı maaşları şöyle;

8 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 167 TL olacak.

8 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 11 bin 865 TL olacak.

9 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 12 bin 563 TL olacak.

9 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 261 TL olacak.

10 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 13 bin 959 TL olacak.

10 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 14 bin 656 TL olacak.

11 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 15 bin 359 TL olacak.

11 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 052 TL olacak.

12 bin TL alan emeklinin zamlı maaşı 16 bin 750 TL olacak.

12 bin 500 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 448 TL olacak.

12 bin 600 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 588 TL olacak.

12 bin 700 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 727 TL olacak.

12 bin 800 TL alan emeklinin zamlı maaşı 17 bin 867 TL olacak.

12 bin 900 TL alan emeklinin zamlı maaşı 18 bin 007 TL olacak.