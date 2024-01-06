SSK ve Bağkur emeklilerinde ise memur ve memur emeklilerine kıyasla arada 11-12 puan civarında bir fark oluştu. Peki SSK ve Bağkur emeklilerine ek zam yapılacak mı, eğer bu yapılırsa ocak maaşlarına yetişir mi?

Konuyla ilgili tüm merak edilenleri milliyet.com.tr’ye açıklayan Sosyal Güvenlik Müşaviri Emin Yılmaz şu ifadeleri kullandı: “Özellikle SSK ve Bağkur emeklisine refah payı, seyyanen veya kademeli bir zam uygulaması yapılmadığı zaman kök aylık uygulamasından dolayı bazı emeklilerimiz 7.500 TL olan alt sınır aylığında kalmaya devam edecekler.

Refah payı uygulamasının geçmiş dönemlerde de uygulandığını görmekteyiz. Hatırlayacak olursak bir önceki dönemde enflasyon %19,77 olarak belirlenmişti. Memur emeklilerimizde ise toplu sözleşmeden dolayı %17,55 olarak maaş farkı belirlenmişti ama her iki emekli grubumuza da aradaki farkı refah payı şeklinde %25’e tamamlanarak verilmişti. Hatta bir önceki dönemde de %30’a eşit şekilde tamamlanarak refah payı şeklinde verilmişti.

Seyyanen zam verilmesi demek bütün SSK ve Bağkur emeklimize aynı rakamsal Türk lirası olarak verilecek parayı ifade etmektedir.

Kademeli artış en alt kesimde maaş alana yüzdelik olarak fazla, onun üzerinde maaş alana yüzdelik olarak biraz daha az şeklinde bir uygulama olursa bu da emekli maaşlarının belli bir noktada birleşmesi şeklinde bir sorun ortaya çıkarabilir. O zaman da emeklilerimiz içerisinde ‘’Ben 10 bin gün prim ödedim fakat diğeri 3600 gün prim ödedi emekli oldu, benimle aynı maaşı almaktadır’ şeklinde huzursuzluğa sebebiyet verecektir.

Ben yapılacak olan olası çalışmaların çok hassas bir konu olduğuna inanıyorum. Bütün emekli kesimlerinin gönlünü alacak şekilde bir yolu değerlendirmek gerekli, diğer türlü emeklilerimiz içerisinde bir memnuniyetsizliğe yol açmamak lazım.

Tabi bu konu ile ilgili şunu unutmamak lazım. Sosyal güvenlikte bulunan aktif-pasif dengesi, ayrıca ülkenin içinde bulunduğu enflasyonla mücadele kıstasının da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulamak isterim. Anayasamızda bulunan sosyal devlet ilkemize yaraşır bir karar çıkacağına inanıyorum.

EK ZAM OLURSA, OCAK MAAŞLARINA YETİŞİR Mİ?

Emeklilerimiz yılda 2 defa zam alıyorlar, burada 2 seferlik zamda sadece enflasyon verileri üzerinden değerlendirme yapılıyor ancak refah payı, seyyanen zam, kademeli zam, ikramiye şeklinde olan her türlü düzenlemenin hayata geçebilmesi için kararın Meclis’ten çıkması gerekiyor. Meclis ayın 16’sına kadar tatilde. SSK’lıların ilk emekli maaşının yatırıldığı tarih ayın 17’sinden başlayıp 24’ünde bitiyor. Bağkur’da ise 25’inde başlıyor. Emekli Sandığı da ayın ilk haftasında maaş alıyor.

Memur emeklileri ilk maaşlarını aldılar. SSK’lılar ayın 17’sinde maaş alacaklar. Meclis de 16’sında açılacağı için 1 gün içerisinde kararın çıkacağını düşünmüyorum. Refah payı kararı çıksa bile bu Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelecek, Genel Kurul’a gelecek, Cumhurbaşkanına gidip Resmi Gazete’de yayımlanacak. Burada refah payı şubat maaşlarına yetişir.

‘OCAKTA SADECE ENFLASYON FARKI OLACAK’

Ocak ayı maaşlarında sadece enflasyon farkı yatırılacak. Şubat maaşlarında ise kademeli zam, seyyanen zam, refah payı gibi bir düzenleme olacaksa bu şubat maaşlarına yetişir.

Ancak Meclis olağanüstü toplantıya çağrılıp karar hızlıca verilir mi? Kanun çıkabilmesi için önce Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçip Genel Kurul’a gelmeli, oradan da Cumhurbaşkanı gitmeli. Burada hiyerarşik bir düzen olduğundan dolayı ben o yüzden olası bir ek zam düzenlemesinin ocak ayı maaşlarına yetişmeyeceğini düşünüyorum.

KÖK AYLIKLARA BİR DÜZENLEME OLACAK MI?

Kök aylıklar ile bir düzenleme yapılması özellikle dar gelirli olan en alttaki emeklilerimiz için elzem olmaktadır. Yapılmadığı takdirde her seferinde aynı sorunla karşı karşıya kalma ihtimalimiz olacaktır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI, KÖK MAAŞA EŞİTLENEBİLİR Mİ?

Evet, bu ihtimalin de hükümet yetkilileri dahilinde masada konuşulacağına inanıyorum. 7500 TL alt sınır aylığının 10.000 TL veya 11.250 TL ye yükseltilmesi kamuoyunda konuşulmaktadır.

ASGARİ ÜCRETİN 17 BİN 2 TL, EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ MAAŞININ DA 14 BİN 741 TL OLDUĞU BİR DÖNEMDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLMALI?

Asgari ücrete oransal olarak zam %49,11, şu anda SSK ve Bağkur emeklimize %37,57 memur emeklimize ise %49,25 olarak belirlendi. Kamuoyundaki beklenti herkese eşit şekilde refah payı ile tamamlanarak verileceğini düşünüyorum.”