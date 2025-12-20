Soma Nazım Yavuz Stadyumu’nda oynanan Somaspor-Bursaspor karşılaşmasında siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratların ardından yaşanan tartışmalar devam ediyor. Bursaspor camiasına yönelik başlatılan linç girişimlerine tepki gösteren İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerini TBMM’de dile getirdi. Türkoğlu’nun açıklamaları, Bursaspor Kulübü ile Bursaspor Başkanı Enes Çelik tarafından da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Türkoğlu'nun TBMM'deki konuşması şu şekilde:

”Ben Bursa milletvekiliyim. Tabii ki şehrini seven herkes gibi Bursa’nın göz bebeği Bursaspor’un taraftarıyım.

Önce çok net bir hususun altını çizeyim. Kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun; hiçbir kadına, hiçbir insana yönelik hakaret, küfür ve çirkin dil kabul edilemez, reddediyoruz.

Ancak münferit bir olay üzerinden koskoca Bursaspor camiasının topyekûn hedef gösterilmesine, linç edilmesine de razı olmayız.

Kaldı ki Bursaspor Kulüp Başkanı Sayın Enes Çelik, sosyal medyada da ifade ettiğim üzere taraftarlarımızın fair play kurallarına uygun davranması konusunda gerekli hassasiyeti açıkça ortaya koydu.

Eleştiri yapılabilir. Ama eleştiri ile hedef göstermek arasındaki çizgi aşılamaz, aşılmamalıdır.

O nedenle Bursaspor tribünleri, kökeni, kimliği, memleketi ne olursa olsun bu ülkenin birliğine ve vatanseverliğine tescil vurmuş bir tribündür.

Sonuç itibariyle Bursaspor onurumuzdur.

Eğer protesto edilecekse, İstiklal Marşı’nı ıslıklayanları da protesto edeceksiniz.”