CHP’li Ömer Fethi Gürer, stajyerlerin ve çırakların işe başladıkları ilk günden itibaren sigortalı olması gerektiğini vurgulayarak, gençler için sosyal güvence ve adil ücret talebini gündeme taşıdı. Bu mağduriyetin giderilmesi için çağrılar büyüyor!

Türkiye’de stajyer ve çırak olarak çalışan milyonlarca genç, sigorta ve maaş konusunda büyük bir mağduriyet yaşıyor. Çalışma hayatına adım atarken işçi statüsüne alınmayan ve sigorta primleri ödenmeyen bu gençler, emeklilik ve sosyal haklar açısından büyük bir kayba uğruyor. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in gündeme getirdiği bu konu, sosyal güvenlik sisteminin eksik yönlerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye’deki milyonlarca stajyer ve çırak, çalışma hayatına adım atarken yaşadıkları mağduriyetleri sıkça dile getiriyor. Bu gençlerin, kamu ve özel sektördeki çalışma hayatına başlama süreçleri, birçoğunun geleceğini etkileyen önemli sorunlara yol açmakta. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) genç işsizliği verilerini düşük göstermek için stajyerleri işçi olarak kaydettiğini belirtti. Ancak, aynı kişiler Bakanlık tarafından “stajyer” olarak tanımlandığı için sigorta haklarından mahrum kalıyor. Gürer, bu mağduriyetin sona ermesi için, stajyerlerin ve çırakların işe başladıkları gün itibarıyla sigortalanmaları gerektiğini ifade etti.

TÜİK, işsizlik oranını düşük göstermek için stajyerleri genç işçi olarak saymakta, ancak bu kişilerin sigorta işlemleri yapılmamaktadır. Bakanlık, stajyerleri işçi olarak kabul etmediği için, bu gençlerin sigorta hakları geçerli olmamaktadır. Gürer, şu ifadeleri kullandı:

“Stajyerler için belirlenen ücretler son derece düşük kalmaktadır. 2025 yılı itibarıyla stajyerlere ödenecek ücret, asgari ücretin yüzde 30’unu karşılamaktadır. Bu, işverenler için bir avantaj olsa da, stajyerlerin yaşadığı mağduriyetin önüne geçmiyor.”

CHP’li Gürer, stajyerlerin yaşadığı bu sorunun çözülmesi için şu öneriyi sundu:

“Stajyerlerin işe başladıkları gün sigorta başlangıcı yapılmalı ve geriye dönük prim ödemeleri yapılmalıdır. Bu, gençlerin hem çalışma hayatına kazandırılmasını hem de emeklilik hakkına sahip olmalarını sağlayacaktır.”

Gürer, ayrıca meslek liselerinde çalışan öğretmenler ve stajyerlerin kazançlarının yetersiz olduğunu belirtti. 2022’de meslek liselerinin döner sermaye gelirlerinden elde edilen 2 milyar 357 milyon TL’nin sadece yüzde 4’ü öğrencilere ödeme olarak yansımıştı. Bu durumun stajyerler ve öğretmenler için daha adil hale getirilmesi gerektiğini savundu.

Gençlerin eğitim süreçlerinde teorik bilgilerin yanı sıra işyerlerinde edindikleri beceriler de oldukça önemli. Bu süreçlerin daha verimli ve faydalı olabilmesi için, çırak ve stajyerlere iş güvencesi verilmesi gerektiğini vurgulayan Gürer, bu şekilde iş gücü piyasasında büyük bir açık olan ara eleman ihtiyacının karşılanabileceğini ifade etti.

Stajyerler ve çıraklar, sadece ekonomik olarak değil, sosyal güvence açısından da adaletli bir şekilde desteklenmelidir.