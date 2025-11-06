

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 4 Aralık 2024 tarihli kararlarına göre, Körfez Cam Alüminyum Otomotiv İnşaat Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketinin iflasına hükmedildi. Şirketin iflası resmen açıldı. Mahkeme, iflas dosyasına ilişkin alacak kayıt taleplerinin incelendiğini, sıra cetvelinin dosyada incelemeye hazır hale getirildiğini duyurdu. Alacaklıların, alacaklarına veya sıralamaya ilişkin itirazlarını yasal süreler içinde mahkemeye bildirmeleri gerektiği belirtildi.

1. Asliye Ticaret Mahkemesi ayrıca, Global Yaş Sebze Meyve Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi ile Bursa Global Profesyonel Atık Yönetimi Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi için de basit usulde tasfiye süreci başlatıldı. Mahkeme, her iki şirketin alacaklılarını da ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde alacaklarını ve iddialarını bildirmeye çağırdı.

Kaynak: ilan.gov.tr