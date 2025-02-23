Türkiye'de milyonlarca kişi, stajyer veya çırak olarak çalıştıkları dönemde sigorta girişleri yapılmış olmasına rağmen, bu sürelerin emeklilik hesaplamasında göz önünde bulundurulmaması nedeniyle mağduriyet yaşıyor.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu, yıllardır süregelen haksızlığa son verilmesi için adım atılması adına harekete geçti. Mağdurlar, 14 farklı şehirde eş zamanlı olarak basın açıklamaları yaparak yetkililere çağrı yapacak ve çözüm talebiyle kararlılıkla meydanlara inecek.

Yıllar önce stajyer veya çırak olarak çalışan birçok kişi, sigorta girişleri yapılmış olsa da bu sürelerin emeklilik hesaplamasında sigortalılık başlangıcı olarak sayılmaması nedeniyle mağduriyet yaşamaktadır. Mağdurlar, uzun yıllar prim ödedikleri halde bu sürelerin emekliliğe dahil edilmemesini büyük bir adaletsizlik olarak nitelendiriyor.

Federasyon yetkilileri, bu mağduriyetin sona ermesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Staj ve çıraklık sigortasının emeklilik sürecine tam anlamıyla dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan mağdurlar, yetkililerden somut ve hızlı adımlar atılmasını bekliyor.

Gebze Kent Meydanı'nda yapılacak olan bu basın açıklaması, sadece Kocaeli'de değil, tüm Türkiye genelinde büyük yankı uyandırması beklenen önemli bir etkinlik olacak. Mağdurlar, hak kayıplarına karşı birleşerek kamuoyunun desteğini kazanmayı hedefliyor.