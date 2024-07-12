Genç girişimci Mert Güler, 2 sene önce stajyer olduğu yat sektörü için uygulama geliştirdi. Yat kiralama uygulaması geliştiren Güler, 2 yılda portföyüne 400 tekne katarak online olarak 7 bin kiralama gerçekleştirdi.

İstanbul’da 24 yaşındaki genç girişimci, 2 sene önce stajyer olduğu sektörde 7 binden fazla tekne kiraladı. Mert Güler, ’’Gemide stajdayken denizi izliyordum, her yer mavi hiçbir şey yok. Kendi kendime dedim ki, ’Benim yat kiralama işi yapmam lazım’ işte Teknevia fikri o an doğdu’’ şeklinde konuştu.

Hayalini gerçekleştirmek için harekete geçen Güler, 2022 yılında Teknevia tekne kiralama uygulamasını yayınladı. Güler, ’’Kullanıcıların online bir şekilde tekne kiralamalarını sağlıyoruz" dedi.

"Tekne kiralama düşünülenden daha uygun fiyatlı"

Uygulamanın gelişim sürecine değinen Güler, "Uygulama yayınlandıktan sonra deniz meraklıları tarafından büyük bir ilgi gördü ve kısa sürede binlerce deniz tutkunu tarafından kullanıldı. Ekibimiz, 2023 yılının Haziran ayının sonunda yaptıkları viral reklam kampanyası ile büyük bir çıkış yakaladı. Türkiye’nin seyahat kategorisinde en popüler 1’inci uygulaması oldu. Yaptığımız viral reklam ile büyük bir kitleye ulaştık. Günlük 10 bin indirme alarak büyük bir başarıya imza attık. Uygulama, saatlik tekne kiralama modelini benimseyerek, sektördeki diğer rakiplerinden ayrılıyor. Saatlik kiralama modeli, hem tekne sahipleri hem de müşteriler için daha esnek ve uygun fiyatlı çözümler sunuyor. Tekne kiralama aslında düşünülenden daha uygun fiyatlı. İnsanların bu keyfin pahalı olduğu algısını da değiştirmesine imkan sağladık. Tekne sahipleri de mutlu, misafirlerimizde mutlu oluyorlar" şeklinde konuştu.

Üsküdar sokaklarında doğan girişimcilik ruhu

Güler, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ben aslında tipik bir esnaf çocuğuyum. Ticaret ile irtibatım çok küçük yaşlarda başladı. 5 yaşında Üsküdar’da balon satıyordum. Bu, benim ticaretle ilk tanışmam oldu. Üsküdar sahilinde denizi izleyerek büyüdüm. Denize olan tutkum, lise yıllarında gerçekleştirdiğim tekne organizasyonları ile somut hale geldi. İlk tekne kiralama hikayem lise yıllarında başladı. Mustafa Kaptan ile tanışarak 200 kişilik bir etkinlik düzenledim. O gün çok mutlu oldum ve hayatta en sevdiğim şeylerden birisinin, insanları tekneye çıkarmak ve onları mutlu etmek olduğunu fark ettim."