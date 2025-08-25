Eğitim, kültür ve spor alanlarında çalışmalar yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği, geleneksel hale getirdiği ve her yıl düzenlediği halı saha futbol turnuvası bugün başladı. İlk maç geçen yılın şampiyonu Hamzabey Elektrik ile İhracat arasında oynandı. İlk maçta Hamzabey Elektrik, İhracat takımı 7-3 yendi. Turnuvanın ikinci maçında ise Yonga Levha Kurutma, Sevkiyat takımını 5-3 yendi.

Geleneksel hale gelen ve bu yılda 9'uncusu düzenlenen Halı Saha Futbol Turnuvasında 20 bölümden 280 oyuncu yer alıyor. Maçlar haftanın 4 günü Alanyurt Kocatepe Halı Saha Tesislerinde oynanacak.

Turnuva hakkında bir açıklama yapan Starwood Çalışanları Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Zafer Yiğit, "Bu yıl Starwood Çalışanları Derneği olarak 9.sunu düzenlediğimiz Bölümlerarası Halı saha futbol Turnuvasında 20 Takım 280 oyuncu ve taraflarımızla birlikte haftanın 4 günü Saat 18.30 ile 21.00 arası Alanyurt Kocatepe Halı saha Tesislerinde buluşuyoruz. Oyun sonucundan çok takım olma, birlikte hareket etme, abi kardeşlik çerçevesinde, centilmenlik için oyun oynayıp kazananı da kaybedeni alkışlayacağız. Bu yılki temamız Orman varsa, hayat var. Sloganımız Yıldızlar Sahada" dedi.

Turnuva da ayrıca Starwood Orman Ürünleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız'ın mesajı okundu. Yıldız mesajında şu ifadelere yer verdi; "Degerli Starwood Ailesi, Bugün 9.'sunu gerçekleştireceğimiz Geleneksel Bölümler arası Halı Saha Futbol Turnuvamız başlıyor. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. 20 takımımız, 280 oyuncumuz ve değerli taraftarlarımızla iki ay boyunca sadece futbol oynamayacağız; dostluğu, takımdaşlığı, centilmenliği ve dostluğumuza değer katmayı da birlikte yaşayacağız. Bugün aranızda olamadım ancak turnuva süresince elimden geldiğince maçlara katılım sağlayacağım. Turnuvanın keyifli, kazasız belasız geçmesini diliyorum. Tüm takımlarımıza başarılar temenni ediyorum. Ailelerimizi de bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum. Sevgi ve selamlarımla"