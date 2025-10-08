Kocatepe halı sahada düzenlenen ve 45 gün süren turnuva renkli görüntülere sahne oldu. Turnuva bu akşam sona erdi.



Turnuvanın kupa törenine Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız, Starwood Fabrikası yöneticileri, Ağaç İş Sendikası yönetimi ve personeller katıldı.



Törende konuşan Ağaç İş Sendikası Genel Mali Sekreteri Hasan Sönmez, sözleşmelerin imzalandığını ve maaşların zamlı yattığını müjdeleyerek, "Sizlerin taleplerini alıp bir tablo oluşturduk. Bir ücret ortalaması ortaya çıktı. Biz bunu Hüseyin beye sunduk. Onun da olurundan sonra toplu iş sözleşmesini imzalamış olduk. Katkısı olan herkese teşekkür ederim. Bundan sonra bize düşen çalışmak ve üretmektir." dedi.

Starwood Akademi Müdürü Ayşe Efe " Dün toplantı vardı. Starwood değerleri toplantısıydı. Değerleri, kültürü anlattık. Eğitimlere devam edeceğiz." dedi.



Starwood Fabrikası Yönetim kurulu başkanı Hüseyin Yıldız ise," Öncelikle hepimize hayırlı olsun. Kazasız belasız turnuvamızı bitirdik. Allah nasip etti yeni zamlı maaşlarımızı yatırdık. Yolumu açık olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hasan Bey çok güzel özetledi. Artık daha ciddi daha dikkatli daha iyi çalışmamız lazım. Biz imkanlarımız ötesinde bir toplu iş sözleşmesi imzaladık. Bunu yaparken biliyorduk ki biz daha iyisini yaparız. Bunu her birinizle beraber yapacağız. Güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı sağlayacağız. Takımların her birini tebrik ediyorum." dedi.

En centilmen takım Zımpara takımı, en iyi kaleci zımpara kalecisi Mustafa Bulut, gol kralı yonga levha Mertcan Obuz oldu. Turnuvanın şampiyonu enerji olurken, 2'ncisi Yonga Levha, 3'ncü leri ise MDF ve elektrik oldu. Takımlara kupaları verildi.