Türk savunma sanayiinde ileri teknolojiler geliştiren STM, komuta kontrol ve karar destek sistemleri alanındaki çözümlerini ve mühendislik kabiliyetlerini Amerika’da düzenlenecek NATO Edge ve I/TSEC fuarlarında uluslararası üst düzey heyetlere tanıtacak.

Türk savunma sanayiinde yenilikçi ve milli sistemler geliştiren ve ileri teknolojilerini yurt dışına da taşıyan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş., milli mühendislik yetkinliklerini dünya arenasıyla buluşturmaya devam ediyor. STM, NATO İletişim ve Bilgi Ajansı (NCI Agency) tarafından 3-5 Aralık tarihleri arasında Florida Tampa’da düzenlenecek NATO Edge 2024 etkinliğine katılım sağlayacak. NATO’nun en büyük teknoloji fuarı olan ve NATO müttefiklerini, teknoloji liderlerini ve savunma şirketlerini bir araya getiren NATO Edge’de STM komuta kontrol kabiliyetleri ve projeleriyle yerini alacak.

STM, dünyanın en büyük modelleme, simülasyon ve eğitim etkinliği, Interservice/Industry Training, Simulation and Education Conference (I/ITSEC) de katılarak, simülasyon ve karar destek sistemlerini sergileyecek. STM, Florida Orlando’da 2-6 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek I/ITSEC’te milli imkanlarla geliştirdiği Simülasyon Tabanlı Karar Destek Sistemi (SIMDES) başta olmak üzere çözümlerini heyetlere sunacak.

NATO’nun istihbarat yazılımı STM’ye emanet

“Bugünün değil geleceğin teknolojilerini” hedefleyen STM, NATO için daha önce önemli projeleri hayata geçirdi. NATO’daki karar vericiler ve komuta kademesi için haberleşme ve bilgi sistemlerinin temini, kurulumu ve idamesinden sorumlu NATO İletişim ve Bilgi Ajansı’nın (NCI Agency) NATO kapsamında istihbaratın

yönlendirilmesi, toplanması, işlenmesi ve dağıtılmasına yönelik açtığı iki önemli ihaleyi de STM kazanmıştı. İmzalanan INTEL-FS2 Projesi ile STM, NATO’nun istihbarat altyapısı için yazılım geliştirmeye başladı. Çevik yazılım geliştirme yöntemi ile kullanıcıların istekleri doğrultusunda artırımlı olarak geliştirilen istihbarat uygulamaları dünya genelindeki NATO karargahlarının istihbarat süreçlerini gerçekleştirmek için kullanılacak.

Komuta kontrol alanında NATO için farklı projeler yürüten STM, savaş alanının tamamında durumsal farkındalığı önemli ölçüde destekleyecek NATO Integration Core (INT-CORE) Projesi’ni başarıyla tamamladı. Karar vericilere doğru zamanda doğru bilginin verilmesini sağlayan INT-CORE; komuta kontrol, müşterek resim, muharebe sahası, görev vb. ile ilgili bilgilerin yayılımını desteklemek için komuta kontrol iş süreçlerini içeriyor. NATO Entegrasyon Çekirdeği (INT-CORE), son olarak CWIX 2024 Tatbikatı’nda bilgi entegrasyonu ve veri gölü (data lake) oluşturmak için aktif olarak kullanıldı.

STM, NATO’nun stratejik seviye hava komuta kontrol ve füze savunma bilgi sistemi olan AirC2IS Projesi’nin teknik çözümünü gerçekleştirerek geliştirme süreçleri içinde aktif olarak yer aldı.

Türkiye STM ile NATO’nun karar alma süreçlerine destek oluyor

NATO’ya karar destek sistemi alanında 7 ayrı ihracat gerçekleştiren STM, NATO’nun pandemi, büyük çaplı elektrik kesintisi, siber saldırılar ve insan hareketleri gibi stratejik şokların etkilerinin anlaşılması için geliştirdiği NATO Bütünleşik Elastikiyet Karar Destek Modeli ile stratejik karar destek alanında hizmet sunuyor. Bu model, büyük çaplı, karmaşık problemlerin oluşumunu etkilerin doğru analizi ve karar vericiler tarafından çizilecek yol haritalarının belirlenmesinde kritik bir rol üstleniyor.

STM taktik/operasyonel karar destek alanında ise milli imkanlar ile geliştirdiği SIMDES Simülasyon Tabanlı Karar Destek Sistemi ile yer almaya devam ediyor. STM ile NATO Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi (MARSEC COE) arasında 2022 yılında imzalanan İyi Niyet Protokolü sonrasında EXER MARSEC-23 Operational Experimentation (OPEX) tatbikatında planlanan senaryoların sahaya çıkılmadan önce SIMDES ile analizleri gerçekleştirildi. SIMDES başta STM platform tasarım ve konsept geliştirme faaliyetleri olmak üzere yurt içinde gerçekleştirilen projelerde de başarıyla kullanıldı.