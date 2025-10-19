SASKİ, sürdürdüğü sosyal sorumluluk projesi ile minik öğrencilerin hayatında suyun yerini yeniden belirliyor. Su Müfettişliği eğitimi çerçevesinde ilkokulu ve ortaokulu öğrencileri, suyun insan hayatındaki yerini ve kaynakların tükenmemesi için yapılması gereken tasarrufları öğrendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su bilincini küçük yaşta oluşturmak ve geleceğin kaynaklarına bilinçli nesillerle sahip çıkmak için Su Müfettişliği eğitimlerini sürdürüyor. Karasu Tepetarla İlkokulu ve Denizköy Ortaokulu’nda düzenlenen eğitimlerde öğrenciler, animasyonlu ve interaktif içerikleri ilgiyle takip etti. Eğitimlerde suyun oluşum sürecinden çeşmelere kadar uzanan yolculuğu detaylı biçimde anlatıldı. Düzenlenen eğitimde, öğrencilere dünya genelinde artan su ihtiyacı ve Türkiye’nin su potansiyeli üzerine bilgiler aktarıldı. Yapılan sunumlarda, 2050 yılına kadar temiz suya olan talebin yüzde 55 oranında artmasının beklendiği, aynı yıl 5 milyara yakın insanın su kıtlığıyla karşı karşıya kalabileceği vurgulandı. Miniklere özellikle su tasarrufunun günlük yaşamda uygulanabilecek basit alışkanlıklarla mümkün olduğu vurgulandı. Saniyede bir damla damlatan musluğun yılda 6 ton su kaybına yol açabileceği, diş fırçalarken musluğun kapatılmasının dakikada 9 litre su kazandırdığı ifade edildi. Ayrıca duş süresinin yalnızca 1 dakika kısaltılmasının yılda 18 ton su tasarrufu sağlayabileceği örneklerle anlatıldı.