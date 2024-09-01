Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Eti Sualtı Dünyası dalgıçları, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünde muhteşem bir gösteriye imza attılar.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yıl dönümünü düzenlediği birbirinden özel etkinliklerle kutluyor.

Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı’nda bulunan ETİ Sualtı Dünyası’nda gerçekleştirilen “Tünel Akvaryum Sualtı Bayrak Açma Töreni” ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Eti Sualtı Dünyası dalgıçları, tünel akvaryumda Türk bayrağı ve Atatürk posteri açarak, ziyaretçilere heyecan ve coşku dolu anlar yaşattılar. Hayvanat Bahçesi ziyaretçileri, hazırlanan sürpriz gösteri anonsu ile gösterinin yapılacağı tünel akvaryum alanına davet edildiler.

Görevlilerin dağıttığı Türk bayraklarını sallayarak marşlara eşlik eden ziyaretçiler, akvaryumda dalgıçların ellerindeki Atatürk ve Türk bayrağını açmasıyla büyük coşku yaşadılar.

Tören sırasında çocuklarıyla büyük mutluluk yaşayan ziyaretçiler, günün anısına bol bol fotoğraf çektirdiler.