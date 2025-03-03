Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait enflasyon verilerini duyurdu. Açıklanan verilere göre, enflasyon aylık bazda yüzde 2,27 artarak beklentilerin altında kaldı. Yıllık enflasyon ise yüzde 39,05'e geriledi.

Ekonomistler, aylık enflasyonun yüzde 3 seviyelerinde artmasını beklerken, yıllık enflasyonun ise yüzde 40 civarına düşeceğini öngörüyordu. Ocak ayında enflasyon aylık bazda yüzde 4,53 yükselmiş, yıllık enflasyon ise yüzde 42,12 olarak kaydedilmişti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu.



TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Şubat 2025

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %39,47, aylık %2,32 oldu



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.