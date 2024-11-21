SUBÜ Bilişim Teknolojileri MYO’da ‘İki Boyutlu Animasyon ve Üretim Süreçleri’ ile ‘Kurumsal E-Mail Altyapıları ve Senaryoları’ başlıklı iki atölye düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Bilişim Teknolojileri Meslek Yüksekokulu, öğrencilerin profesyonel gelişimine katkı sağlamak amacıyla ‘İki Boyutlu Animasyon Üretim Süreçleri’ ve ‘Kurumsal E-Mail Altyapıları ve Senaryoları’ başlıklı iki atölye etkinliği düzenledi. ‘İki Boyutlu Animasyon Üretim Süreçleri’ isimli atölye etkinliği, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Hikmet Aydıngüler eğitmenliğinde yapıldı. Atölyede animasyonun temel prensipleri ve üretim süreçlerine ilişkin bilgiler verildi. Animasyon üretiminin aşamaları uygulamalı olarak gösterildi ve öncü programların işleyişi ve kullanımına ilişkin örnekler ele alındı. Aydıngüler ayrıca kendi sektör tecrübelerinden yola çıkarak alanındaki kariyer imkanları hakkında öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Öğretim Görevlisi Erdal Can Yalçın’ın eğitmenliğinde düzenlenen ‘Kurumsal E-Mail Altyapıları ve Senaryoları’ başlıklı atölyede ise öğrencilerle e-mail altyapıları, güvenlik önlemleri ve yönetim tekniklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. Kurumsal e-mail platformlarının detayları, spam filtreleme ve veri koruma stratejileri gibi profesyonel iş hayatına katkı sağlayacak başlıklar uygulamalı olarak ele alındı.