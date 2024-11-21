Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) 2023 yılı hizmet ihracatı şampiyonlarını açıkladı. Eğitim ihracatı kategorisinde birincilik üçüncü kez Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) oldu. BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, eğitim ihracatını teşvik eden bu tür ödüllerin uluslararası alanda daha fazla etki oluşturmak ve eğitimdeki kaliteyi dünya çapında yaymak adına önemli bir adım olduğunu söyledi.

HİB tarafından 6’ncısı düzenlenen hizmet ihracatı şampiyonları ödül töreninde şampiyonlar ödüllerini aldı. 2023 yılında en fazla hizmet ihracatı gerçekleştiren ihracat şampiyonlarına ödüllerinin verildiği törene Ticaret Bakanı Pro. Dr. Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) Başkanı Şekib Avdagiç ve farklı sektörlerden lider firmaların yöneticileri katıldı. Hizmet İhracatçılar Birliği bünyesindeki 18 kategoride ilk 3’e giren firmalara ödülleri verildiği törende ‘’Eğitim’’ kategorisinde 1.lik ödülünü üçüncü kez Bahçeşehir Üniversitesi aldı.

Türkiye’de üniversitelerde öğrenimini sürdüren uluslararası öğrenci sayısının 2023 yılında 301 bin 694 olduğunu açıklanan törende konuşan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, ihracatçılara desteklerinin devam edeceğini, daha iyisini birlikte başaracaklarını söyledi. HİB Başkanı Şekip Avdagiç ise eğitim ihracatın her geçen büyüdüğünü belirterek Türk üniversitelerinden mezun olan farklı ülkelerde üst düzey siyasetçileri görmekten gurur duyduklarını söyledi.

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, 127 ülkeden 8 bini aşkın öğrencileri olduğunu belirterek Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından ödüllendirilmekten büyük bir gurur ve mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu ödülün ihracatı teşvik etme açısından büyük bir anlam taşımasının yanı sıra eğitimde kaliteyi dünya çapında yaymanın ve uluslararası alanda etki oluşturmak için büyük bir adım teşkil ettiğini belirten Prof. Dr. Hatipoğlu şunları söyledi:

“ Eğitim alanında yapmış olduğumuz çalışmaların sadece ülkemizde değil, küresel çapta da takdir edilmesi bizlere büyük bir motivasyon kaynağı oluyor. Elde ettiğimiz başarıda emeği geçen tüm akademik ve idari kadromuza, öğrencilerimize ve destekleyen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bu ödül, eğitimdeki standartlarımızı daha da yukarıya taşımak için bize güç verecek ve uluslararası alanda daha çok öğrenciye ulaşmamızı sağlayacaktır.”