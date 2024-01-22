SUBÜ ve KBÜ arasında akademik iş birliği ve ‘Sosyalfest’ kurumsal paydaş iş birliği protokolleri imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Karabük Üniversitesi (KBÜ) arasında akademik iş birliği ile ‘Sosyalfest’ kurumsal paydaş iş birliği protokolleri imzalandı. Protokollerle; iki üniversitesi arasında çeşitli alanlarda ortak araştırmalar, projeler ve etkinlikler düzenlenebilecek, öğrenci değişimi yapılabilecek, ortak lisans ve yüksek lisans programları yürütülebilecek. Ayrıca ‘Sosyalfest’ kurumsal paydaş iş birliği protokolü çerçevesinde SUBÜ, Sosyalfest’e uygulama desteği, iletişim ve tanıtım desteği ve katılım desteği verecek. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde KBÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Sosyalfest, Türkiye’nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali olma özelliğini taşıyor.