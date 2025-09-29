Kabine toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 81 ilde toplam 500 bin konutun yapılmasını hedefleyen Sosyal Konut Projesi hakkında bilgi verdi. Projede birçok ilke imza atılacağını belirten Erdoğan, projenin ayrıntılarını paylaştı.
Erdoğan, "İlk kez kiralık konut uygulamasını TOKİ'yle başlatacağız. Sosyal konutların bir kısmını uygun şartlarla kiralayacak, dar gelirli ailelerimizi rahatlatacağız" dedi.
500 Bin Konut İnşa Edilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çevre Bakanlığımız eliyle 81 ilimizin tamamında 500 bin sosyal konut inşa etmek için düğmeye basıyoruz" şeklinde konuştu.
Erdoğan "Vatandaşlarımızın konuta ulaşımını çok daha uygun maliyetlerle kolaylaştırmış olacağız. Projemizin detaylarını önümüzdeki günlerde yapacağımız tanıtım programında milletimizle paylaşacağız" ifadelerini kullandı.