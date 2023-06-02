SUBÜ Konuşmaları’nın 53’üncü konuşmacısı Gazeteci-Yazar Hilmi Daşdemir, güvenilir bir araştırma için en önemli hususun rassallığı sağlamak olduğunu söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) tarafından düzenlenen SUBÜ Konuşmaları’nın 53’üncü konuşmacısı ‘Araştırmalar Niçin Önemli?’ başlıklı söyleşiyle Gazeteci-Yazar Hilmi Daşdemir oldu. Moderatörlüğünü Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Asena Boztaş’ın üstlendiği söyleşide öğrencilik döneminde araştırmalarda yer almanın önemi, anketlerin tutarlılığı, analiz yöntemleri ile doğru ve güvenilir veri sağlamak için yapılması gerekenler konuşuldu. Daşdemir, “Ulaşım problemleri yaşanıyordu. Şu an her türlü imkân var. Teknik de gelişti. Eskiden kâğıt kalemle yapıyor ve fotokopi çekiyorduk. Bazen fotokopi bulamadığımız oluyordu. Şimdi tablet ve telefonlarımızla anket yapıyoruz. Analizleri yaparak daha kısa sürede sonuç alıyoruz. Üniversite döneminde anketörlük yapmak kendini ifade etme yeteneğini kazandırır. Benim hayatım boyunca çok fazla arkadaşım olmadı. Sosyal bir insan değildim. Bunu anketörlük yaparak aştım. Çünkü anket yaparken birilerine katılıp katılmadığını sormanız gerekiyor. Düzgün bir iletişim kurmalı ve iyi bir izlenim vermelisiniz. Anket yaparken uzun uzun konuşmak isteyenler, dert yananlar oluyor. Tüm bunlar sosyalliği ve iletişimi artırıyor” dedi.

“Gerektiğinden fazla siyaset odaklı bir toplumuz”

En çok merak edilenlerin siyasetle ilgili araştırmalar olduğunu vurgulayan Daşdemir, “Gerektiğinden fazla siyaset odaklı bir toplumuz. Bu bizi zaman zaman düşmanlıklara hapsediyor ve ayrılıkları pekiştiriyor. Siyaset hayatın bir parçası ancak gereğinden fazla parçası oluyor. Biz Optimar olarak siyasal araştırmalar yaparken bir yandan da sosyal araştırmalar yapıyoruz. Türkiye’de bağımlılıkla ilgili en çok çalışma yapan şirketlerdeniz. Yeşilay ile birlikte yaptığımız çalışmalar var. Gençler ve kadınlarla ilgili alanlarda çalışmalarımız var. Pazar araştırmalarıyla bir işletme herhangi bir yatırım yapacaksa hedef kitlesi kim olmalı? Hizmetlerin fiyat aralığı ne olmalı? Hangi ambalajı kullanmalı? Ve benzeri sorulara cevap arıyoruz. Hatta tat ve deneyim testiyle yol da gösteriyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’yi temsil ettiğimiz noktada bazı illeri alıp bazı illeri ihmal edersek sıkıntı yaşarız”

Araştırmanın çeşitli kademelerinden bahseden Daşdemir, “Türkiye’yi temsil ettiğimiz noktada bazı illeri alıp bazı illeri ihmal edersek sıkıntı yaşarız. İzmir’i alıp Kayseri’yi almazsak sonuç daha farklı olur. Buradaki esas husus homojen bir dağılım ve doğru örneklemle rassallığın sağlanmasıdır. Bazı yürüyüş kurallarımız ve kişi metotlarımız var. Bazen TÜİK’ten rassal olarak adresler çekip oralarda anketler yaparız. İsabetli bir araştırma yapmaktaki en önemli husus rassallığın sağlanmasıdır. Bir yaş, bir cinsiyet, bir sosyo-ekonomik kitle ya da bir coğrafyanın öbeklenmesini engellemek, bunlar için kotalar belirlemek, sahada yansız bir uygulama yapmak ve yansız sorular sormak gerekiyor. Bunları yapmazsanız tüm emekleriniz çöpe gider. Adımları kontrollü atmak ve verileri doğru bir şekilde analiz etmek lazım. Biz işimizi aşkla yapıyor ve kontrol mekanizmalarını muntazam şekilde uyguluyoruz” şeklinde konuştu.