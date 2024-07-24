SUBÜ, 2023-2024 Akademik Yılı mezunları için mezuniyet töreni düzenleyecek. Tören, SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu’nda 26 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Mezuniyet Töreni 26 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de gerçekleştirilecek. 2023-2024 Akademik Yılı mezunlarının uğurlanacağı tören, Serdivan Esentepe Kampüsü’nde bulunan SUBÜ Spor Bilimleri Fakültesi Stadyumu’nda düzenlenecek. Üniversitenin tüm ön lisans ve lisans mezunları ile aileleri ve yakınlarının katılabileceği törende SUBÜ, bazı birimlerdeki ilk mezunlarını verecek. Kortej yürüyüşü ile başlayacak törende daha sonra dereceye girenlere ödülleri takdim edilecek. Üniversite birincisinin mezuniyet yaş kütüğüne adını çakmasının ardından mezuniyet yemini ve kep atma seremonisi gerçekleştirilecek. Son olarak ise canlı disk jokey performansı sunulacak.