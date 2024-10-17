SUBÜ ve Cezayir’in Naama Üniversitesi arasında eğitim-öğretim ve Ar-Ge alalarında iş birliğinin geliştirilmesinin yanı sıra, ortak bilimsel çalışmalar ile karşılıklı öğrenci ve personel hareketliliğini içeren bir iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) ve Cezayir’in Naama Üniversitesi arasında eğitim ve Ar-Ge alanlarında iş birliği geliştirmek ve her iki kurum için de fayda elde etmek amacıyla iş birliği protokolü imzalandı. SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve Naama Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habib Safi tarafından imza altına alınan protokolle; ortak eğitim-öğretim etkinlikleri düzenlenebilecek, doktora öğrenci değişimi sağlanabilecek ve akademisyenler karşılıklı olarak yardımcı doktora tez danışmanlığı yapabilecek, akademik ve bilimsel alanlarda ortak sertifika programları, sempozyumlar ve konferanslar düzenlenebilecek, lisans ve lisansüstü öğrenci ile akademisyen ve araştırmacı hareketliliği yapılabilecek, karşılıklı akademik yayın ve belge değişimi yapılabilecek ve karşılıklı olarak diploma denkliği tanınabilecek.

Afrika ile ilişkilerini geliştirme amacında olduklarını kaydeden SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Özellikle Kuzey Afrika’da yeni iş birliklerine imza atmak için çalışıyoruz. Bir süre önce Fas’ı iki defa ziyaret ederek hem Yükseköğretim Kurulu (YÖK) hem de üniversitemiz nezdinde ilişkileri geliştirecek çalışmalar yürütmüştük. Bunun yanı sıra Somali’den misafirlerimizi ağırlamıştık. Tanzanya’da Darüsselam Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalamıştık. Şimdi de tarihi, kültürü, konumu ve insan yapısı ile önemli bir ülke olan Cezayir’in üniversitelerinden Naama Üniversitesi ile bir protokol imzaladık. Bu tarz iş birlikleri hem bilimsel faaliyetlerin yürütülmesinde yeni kapılar açıyor hem de gerek akademisyenlerimizin gerekse öğrencilerimizin farklı yöndeki gelişimine ve çeşitlilik geliştirmelerine imkân tanıyor. Bu anlamda ziyaretleri ve iş birlikleri için Naama Üniversitesi Rektörü Sayın Safi ve ekibine teşekkür ediyorum. İş birliğimiz hayırlı olsun” diye konuştu.

Türkiye’nin kendileri için önemli bir ülke olduğunu ve gönül birliğine sahip olduklarını vurgulayan Naama Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Habib Safi, “SUBÜ’nün uygulamalı eğitime verdiği önem ve bu doğrultuda hayata geçirdiği ilkler dikkat çekici. Biz de bunu değerlendirerek faydalanmak istiyoruz. Ayrıca ülkelerimizin bilime ve buna dayalı olarak teknolojiye ve diğer alanlara yatırımlarını artırması ve hız kazanması gerekiyor. Bunun için de yapılacak iş birlikleri ve karşılıklı bilgi ve deneyim paylaşımı ile öğrenci ve akademik personel hareketlilikleri oldukça önem arz ediyor. Gidiş gelişler ne kadar artarsa birlikte yapacağımız çalışmaların o ölçüde artacağını ve ciddi işlerin ortaya konulabileceğini düşünüyorum. Misafirperverlikleri için rektörümüze ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.