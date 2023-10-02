SUBÜ Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ‘Akademi Seminerleri’ başlatıldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Kariyer Planlama ve İnsan Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından ‘Akademi Seminerleri’ başlatıldı. İlk seminer, iletişim ve teknoloji temaları ile düzenlendi. Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda düzenlenen seminerin açılış konuşmalarını SUBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Türkay ve KARMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Seda Gökdemir Ekici yaptı. Konuşmalarda eğitim-öğretimde güncel teknolojilerin kullanılmasının bir zorunluluk haline geldiği vurgulanarak yeni nesille geleneksel yöntemlerle iletişim kurmanın imkansızlığı dile getirildi. Üç oturumda gerçekleştirilen seminerde; Uzman Psikolog Serra Hoşcan Gülseren ‘Kuşaklararası Etkili İletişim’, Öğretim Görevlisi Nihal Kocaağa ‘İletişime Kendinden Başlamak’ ve Öğretim Görevlisi Mehmet Yıldız ise ‘Eğitim-Öğretimde Yeni Teknolojiler ve Yapay Zeka’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdi. Her bir seminerin sonunda yapılan soru-cevap bölümünde katılımcı akademisyenlerin soruları cevaplandırıldı.