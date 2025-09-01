Akyazı’da vatandaşların ulaşımını kolaylaştıracak yeni minibüs hattı açıldı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akyazı Belediyesi ve Akyazı Şoförler Odası’nın birlikte yürüttüğü çalışma çerçevesinde Akyazı İlçe Terminali ile pazaryeri, okullar bölgesi, devlet hastanesi, KYK öğrenci yurdu, Küçücek Caddesi, üniversite ve Gazi Süleymanpaşa Mahallesini kapsayan 14 kilometrelik yeni güzergahta seferler bugün itibari ile başladı. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Akyazı Şoförler Odası Başkanı Şaban Özdemir ile birlikte Akyazı İlçe Terminali’nde minibüs esnafları ile bir araya gelen ve yeni minibüs hattı ile ilgili açıklamalarda bulunan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, "İlçemizin artan nüfusu, ulaşım ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda, vatandaşlarımızın günlük hayatını kolaylaştırmanın yanı sıra, şehir içi ulaşımın gelişimine de katkı sağlayacak yeni minibüs hattımızı Büyükşehir Belediyemiz ve Akyazı Şoförler Odamız ile birlikte devreye aldık" dedi.

Akyazı için tarihi bir gün olduğunu dile getiren Başkan Soykan, "İlçemizin toplu ulaşımına en son 1998 yılında yani 27 sene önce yeni bir hat eklenmiş. Akyazı’nın nüfusu o günden bugüne kadar 23 bin kişi artmış ve yerleşim alanı genişlemiş. Bugüne kadar kısa vadeli çözümlerle ulaşım toplu ulaşım sorununa yönelik adımlar atılmış ancak kalıcı bir çözüm bulunamamış. Geldiğimiz noktada yeni bir hat açılması zorunluluk haline geldi. Şimdiye kadar minibüs hattı olmayan mahallelerimizi ve bölgelerimizi kapsayan güzel bir çalışma oldu. Gelişen ve büyüyen Akyazı’mızda bunlar olması gereken çalışmalar. Vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda hizmet etmeye çalışıyoruz. İlçemize ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.