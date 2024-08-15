YKS yerleştirme sonuçlarına göre SUBÜ’nün tüm bölüm ve programları yüzde 100 doluluğa ulaştı. Sonuçları değerlendiren Rektör Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, istişare kültürü ile hareket ettiklerini ve teveccüh görmekten mutlu olduklarını söyledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanan 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. SUBÜ’nün Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) dijital dönüşüm hamlesi kapsamında açılan 10 programı da tamamen doldu. Böylelikle SUBÜ’nün 89 ön lisans programına 4 bin 580 öğrenci, 26 lisans bölümüne bin 233 öğrenci olmak üzere toplam 5 bin 813 öğrenci yerleşmiş oldu.

Yerleştirme sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Geride bıraktığımız yıl olduğu gibi bu yıl da kontenjanlarımızın tamamının dolması bizleri mutlu etti. Yoğun istişareler sonucunda açtığımız bölüm ve programların teveccüh görmesi ve eğitim-öğretim süreçleri sonucunda nitelikli insanlarla ülkemize katma değer veriyor olması ne kadar doğru adımlar attığımızı gösteriyor. Güncel, uygulamalı, uluslararasılaşmaya önem veren, iş dünyası ile sürekli temas halinde olmayı ve sürekli gelişmeyi önemseyen eğitim anlayışımız örnek hale geldi. Ayrıca kökleri çok sağlam bir şekilde tuttu ve bu sağlam kökler üzerine ciddi bir gelişim kaydetti. İlerleyen süreçte tam doluluğun yanı sıra sıralamalarımızın da yükseldiğini göreceğimize inanıyorum. Biz ülkemize katkı sağlamak ve nitelikli insanlar yetiştirmek için çalışmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.