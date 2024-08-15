Hangi Ülkenin: İsveç
Kurucusu: Ingvar Kamprad
Kuruluş Yeri: Almhut, İsveç
Kuruluş Yılı: 1943
Tip: Özel
Alan: Perakende
Ürün: Mobilya
Yer Sayısı: 392
Hizmet Verilen Bölge: Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Okyanusya
Merkez: Delft, Hollanda
Kilit Kişiler: Peter Agnefjäll (ING KAHolding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su), Torbjörn Lööf (Inter IKEA Grubunun CEO’su)
Çalışan Sayısı: 183.000
Sahibi: Stichting INGKA Vakfı Inter IKEA Group
Gelir: 35, 074 milyar TL
Faaliyet Gelirleri: 4,499 milyar Euro
Net Gelir: 4,200 milyar Euro
Toplam Aktifler: 53, 967 milyar Euro
Toplam Özsermaye: 38,907 milyar Euro
Resmi Sitesi: www.ikea.com.tr
IKEA Hakkında Bilgi
IKEA şirketi; 1943 yılında Almhut, İsveç’te kurulan bir mobilya mağazasıdır. Kurucusu Ingvar Kamprad’dır. İsveç’te kurulmuş olmasına rağmen günümüzde merkezi Delft, Hollanda’da bulunmaktadır. Dünya Üzerinde Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Okyanusya bölgelerinde hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak montelenen mobilyaların üretimini ve satışını yapmaktadırlar. Fakat IKEA müşterilerinin memnuniyetini her zaman önemsediği için hem montaj hem de nakliye hizmeti sunmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de evlerimizi süsleyen ve güzelleştiren mobilyalarıyla IKEA, çoğu ev sahibinin tercih ettiği bir numaralı mağazadır. IKEA resmi internet sitesine www.ikea.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
IKEA’nın hizmet verdiği 48 ülkede toplamda 392 mağazası müşterilerine açıktır. Ayrıca IKEA, kendi mağazası adına 12.000 ürününün içinde bulunduğu kataloglar çıkartmış ve 160 milyon baskı yaptırmıştır. Bunların yanında IKEA mağazalarının sonunda cafe ve restoranlar bulunup, kurulduğu yer olan İsveç’in lezzetlerini tanıtıp satışlarını yapmaktadırlar.
IKEA Hangi Ülkenin
Cevap: IKEA İsveç’indir.
IKEA Mağazaları
- IKEA Ankara
- IKEA Bayrampaşa
- IKEA Bursa
- IKEA İzmir
- IKEA Ümraniye
- Bodrum Sipariş ve Teslim Noktası
- Adana Sipariş ve Teslim Noktası
- İnternet Mağazası
IKEA Hizmetleri
- Nakliye ve IKEA Montaj Hizmetleri
- Ürün Toplama ve Nakliye Hizmeti
- Ödeme Seçenekleri
- Diğer Hizmetler
- Yatak Odası Planlayıcısı
- Ev Planlayıcısı
IKEA Hangi Ülkenin mobilya ve dekorasyon markasıdır konulu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Tüm markaların hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek için www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir yada İletişim bölümünden bizlere ulaşarak sorabilirsiniz.