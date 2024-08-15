Hangi Ülkenin: İsveç

Kurucusu: Ingvar Kamprad

Kuruluş Yeri: Almhut, İsveç

Kuruluş Yılı: 1943

Tip: Özel

Alan: Perakende

Ürün: Mobilya

Yer Sayısı: 392

Hizmet Verilen Bölge: Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Okyanusya

Merkez: Delft, Hollanda

Kilit Kişiler: Peter Agnefjäll (ING KAHolding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su), Torbjörn Lööf (Inter IKEA Grubunun CEO’su)

Çalışan Sayısı: 183.000

Sahibi: Stichting INGKA Vakfı Inter IKEA Group

Gelir: 35, 074 milyar TL

Faaliyet Gelirleri: 4,499 milyar Euro

Net Gelir: 4,200 milyar Euro

Toplam Aktifler: 53, 967 milyar Euro

Toplam Özsermaye: 38,907 milyar Euro

Resmi Sitesi: www.ikea.com.tr

IKEA Hakkında Bilgi

IKEA şirketi; 1943 yılında Almhut, İsveç’te kurulan bir mobilya mağazasıdır. Kurucusu Ingvar Kamprad’dır. İsveç’te kurulmuş olmasına rağmen günümüzde merkezi Delft, Hollanda’da bulunmaktadır. Dünya Üzerinde Avrupa, Asya, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Okyanusya bölgelerinde hizmet vermektedir. Ağırlıklı olarak montelenen mobilyaların üretimini ve satışını yapmaktadırlar. Fakat IKEA müşterilerinin memnuniyetini her zaman önemsediği için hem montaj hem de nakliye hizmeti sunmaktadır. Ülkemizde olduğu gibi dünyanın birçok yerinde de evlerimizi süsleyen ve güzelleştiren mobilyalarıyla IKEA, çoğu ev sahibinin tercih ettiği bir numaralı mağazadır. IKEA resmi internet sitesine www.ikea.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

IKEA’nın hizmet verdiği 48 ülkede toplamda 392 mağazası müşterilerine açıktır. Ayrıca IKEA, kendi mağazası adına 12.000 ürününün içinde bulunduğu kataloglar çıkartmış ve 160 milyon baskı yaptırmıştır. Bunların yanında IKEA mağazalarının sonunda cafe ve restoranlar bulunup, kurulduğu yer olan İsveç’in lezzetlerini tanıtıp satışlarını yapmaktadırlar.

IKEA Hangi Ülkenin

Cevap: IKEA İsveç’indir.

IKEA Mağazaları

IKEA Ankara

IKEA Bayrampaşa

IKEA Bursa

IKEA İzmir

IKEA Ümraniye

Bodrum Sipariş ve Teslim Noktası

Adana Sipariş ve Teslim Noktası

İnternet Mağazası

IKEA Hizmetleri

Nakliye ve IKEA Montaj Hizmetleri

Ürün Toplama ve Nakliye Hizmeti

Ödeme Seçenekleri

Diğer Hizmetler

Yatak Odası Planlayıcısı

Ev Planlayıcısı

IKEA Hangi Ülkenin mobilya ve dekorasyon markasıdır konulu yazımızı okuduğunuz için teşekkür ederiz. Bu bilgiyi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız. Tüm markaların hangi ülkelere ait olduğunu öğrenmek için www.hangiulkenin.com sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Merak ettiğiniz her şeyi yorum olarak yazabilir yada İletişim bölümünden bizlere ulaşarak sorabilirsiniz.