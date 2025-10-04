AK Parti’li TBMM Adalet Komisyonu üyeleri ve hukukçu milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler öncülüğünde, kamuoyunda "11. Yargı Paketi" olarak bilinen kanun teklifinin çalışmalarını sürdürüyor.

Yakın zamanda TBMM Başkanlığı’na sunulması planlanan teklifle, suç işleyen çocuklara verilen hapis cezalarında değişiklikler yapılacak. Teklif kapsamında, Türk Ceza Kanunu’nun “Yaş küçüklüğü” başlıklı 31. maddesinde düzenlemeler öngörülüyor.

Buna göre, 15 yaşını doldurmuş ancak 18 yaşını tamamlamamış kişiler hakkında ağırlaştırılmış müebbet yerine verilen hapis cezasının üst sınırı 24 yıldan 27 yıla, müebbet yerine hükmedilen cezanın üst sınırı ise 12 yıldan 18 yıla çıkarılacak. Böylece, suçun ağırlığına göre, 15-18 yaş arasındaki suçlulara ağırlaştırılmış müebbet hapis yerine 18-27 yıl, müebbet hapis yerine ise 12-18 yıl arasında ceza verilebilecek.

Kasten öldürme suçunu işleyen 15-18 yaş grubundaki çocuklar için, suçun işleniş şekli, güdülen amaç ve daha önce kasıtlı bir suçtan mahkumiyet gibi durumlarda indirim uygulanmayacak.