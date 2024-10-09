Bursa'nın İznik ilçesinde kaçak kazı yapan 5 kişiden 3'ü, muhtarın dikkati sayesinde yakalandı. Ellerinde cihazlar ve kırıcı aletlerle tespit edilen bu kişiler, gözaltına alındı.

İznik, binlerce yıl boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış önemli bir ilçe olarak, tarihi eser kaçakçılığı tehdidiyle karşı karşıya. Yukarı Göllüce Mahallesi'nde, muhtar Hüseyin Kutlu, şüpheli üç kişinin İkiz Kayalara çıktığını fark etti ve durumu İznik Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Muhtar, ekipler gelene kadar kaçakçıların peşinden koşarak o anları telefonuyla kaydetti.

Muhtarı elinde dedektörle gören zanlılar kaçmaya çalışırken, mağarada bulunan diğerleri kazı yapmadıklarını iddia etmelerine rağmen hızla olay yerinden uzaklaştı. Olayda bir kişinin kaçmasına rağmen, jandarma ekipleri 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.