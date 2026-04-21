Toplam 5 farklı kategoride gerçekleştirilen organizasyonda 70 takımdan 154 öğrenci, tasarladıkları robotlarla kıyasıya mücadele etti.

İnegöl Spor Salonu’nda düzenlenen yarışmada öğrencilerin performansı izleyenlere adeta nefes kesen anlar yaşattı.

Gençlerin teknoloji ve mühendislik alanındaki yeteneklerini sergilediği etkinlik, izleyicilerden tam not alırken geleceğin mühendislerinin yetişmesine de önemli katkı sundu.

Yarışmada konuşan İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, "İnegöl robot yarışmasının ikincisini düzenliyoruz. Burada gördüğümüz sadece bir etkinlik bir yarışma değil. Ben bakınca orada geleceğin mühendislerini, geleceğin yazılımcılarını, geleceğin Türkiye'sini inşa edecek pırıl pırıl gençlerimizi görüyorum. Biz gençlerimize fırsat verdiğimizde, onlara olanak sağladığımızda, onların yanında doğru şekilde konumlandığımızda inanıyorum ki başaramayacakları hiçbir şey yok. Teknofest ile başlayan Türkiye'deki teknolojinin eğitime adapte edilmesi, gençlerimize, çocuklarımıza gelecek adına hayal kurduran gelişmeler meyvelerini vermeye başladı.

Ülkemiz özellikle bu alanda savunma sanayisinde yetiştirdiği teknik becerileriyle ülke ekonomisine de katma değer sağlamaya başladı. Bugün burada bu gençler sadece mekanik parçaları bir araya getirmiyorlar, hayallerini, takım ruhunu, otonom çalışmayı öğreniyorlar ve inşallah onlar bu imkanlarla birlikte gelecekte ülkemizi bizlerden aldıkları yerden çok daha yukarılara taşıyacaklar. Ben bu çalışmada emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı, Milli Eğitim Müdürümüzden tüm öğretmenlerimize kadar hepsini tebrik ediyorum. Yine bu güzel çalışmaya maddi anlamda destek veren, gençlerimizi destekleyen Starwood ailesi, Yıldız ailesine, Hüseyin Bey'e çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi biz gençlere olanak sunduğumuzda onların muhteşem şeyler başaracağını görüyoruz. Hepsini tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum." dedi.

Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin ise "Millî Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen Uluslararası MEB Robot Yarışması; ülkemizde mesleki ve teknik eğitimin niteliğini artırmayı, öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini üretime dönüştürmesini ve sektörle uyumlu nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesini hedefleyen çok kıymetli bir organizasyondur. Bizler de bu büyük vizyon doğrultusunda, İnegöl İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü olarak 2025 yılında başlattığımız İnegöl Robot Yarışması ile ilçemizin güçlü mesleki eğitim altyapısını daha görünür kılmayı ve eğitim ile sektör arasında güçlü bir köprü kurmayı amaçladık.

Düzenlediğimiz bu yarışma, yalnızca bir organizasyon değil; öğrencilerimizin gerçek yarışma standartlarında hazırlanmasını sağlayan, uygulamalı öğrenmeyi merkeze alan güçlü bir teknoloji platformudur. Bu yıl yarışmamızda; Beş kategoride toplam 70 takım, 154 öğrencimiz ve 30 danışman öğretmenimizle birlikte büyük bir heyecan yaşamaktayız. Burada elde edilen tecrübe ve kazanımlar sayesinde öğrencilerimizi, bu yıl Antalya’da düzenlenecek olan Uluslararası MEB Robot Yarışması’na daha donanımlı ve hazır bir şekilde göndereceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Starwood Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Yıldız ise, "Şimdi bu ekonomi için çok kıymetli. Biz bir sanayi kuruluşuyuz. Teknolojiyle, sanayiyle, robotlarla çalışıyoruz. Bu bağlamda ama Türkiye'de bizim kendi evlatlarımız tarafından yapılması çok elzem. Bunu çevremizde son yıllarda gerçekleşen olaylarda görüyoruz. Bu bir günde olacak bir şey değil, belki on yıllar içinde olacak ama bir ucundan başlamak lazım ve bir başkasından beklemeden her birimizin bu işe emek vermesi gerekiyor.

O yüzden arkadaşlar bu projeyi ilk geçen sene Hacı Sevim Yıldız Okulu'nda başladıkları zaman ben çok özendim. Biraz da içerledim. Dedim ya böyle bir şey yapıyorsanız niye bize haber vermediniz? Keşke biz destek olsaydık. Sonra bu sene tekrar geldiler. Artık dedim tamam, bizle beraber yapacaksınız. Bu yıl ikincisini yaptık. İnşallah yirmincisini de hep beraber yapacağız." dedi.