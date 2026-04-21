İnegöl’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilk etkinlik, İnegöl Belediyesi Çocuk Atölyesinin küçük sanatçılarının eserlerinin sergilendiği sergiyle gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi katkılarıyla Ekim ayında başlayan ve eğitmen Nevin Zilcigil nezaretinde 7-12 yaş arasında toplam 150 öğrencinin sanatla buluştuğu çocuk atölyesinde, haftanın dört günü yapılan eğitimler kapsamında çocukların ortaya koyduğu eserler, 23 Nisan Özel Sergisiyle görücüye çıktı. Küçük sanatçıların yıl boyunca büyük bir emekle oluşturduğu 200’e yakın eserin yer aldığı sergi, Pazartesi günü 15.30’da Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanında bulunan sergi salonunda açıldı. İnegöl protokolünün yoğun katılımıyla gerçekleştirilen sergi açılışı renkli görüntülere sahne oldu.

20-22 Nisan tarihlerinde açık kalacak sergi salonunda, açılış gününde küçük sanatçılar aynı zamanda yeni eserler oluşturmak adına atölye çalışmalarına da devam etti.

Sergi açılışına gelenler, hazırlanmış eserlerle birlikte çocukların bu eserleri nasıl ortaya koyduğuna da şahitlik etmiş oldu.

ÖĞRENCİLERİMİZİN HEPSİ BİRER RESSAM OLMUŞ

Sergi açılışında konuşan İnegöl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, “Bu hafta bildiğiniz üzere Milli Birlik Haftası. Okullarımızda bu haftayı milli birlik çerçevesinde 23 Nisan gününü ve akabindeki süreci coşkuyla kutlayacağız. Bugün de burada Halk Eğitim Merkezimiz ile Belediyemizin birlikte düzenlediği Çocuk Atölyesi Resim Sergisinin açılışı için bir aradayız. Ben sergiye şöyle bir göz attım, öğrencilerimiz belki kendileri küçük ama hepsi birer ressam olmuşlar. Bir ressamın elinden çıkmış gibi harika tablolar var. Ben bu öğrencilerimizi yetiştiren öğretmenimize de teşekkür ediyorum. Haftamızın da ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını diliyorum” dedi.

KAYNAKLARIMIZI GENÇLERİMİZ, ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN SEFERBER EDİYORUZ

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlayarak başladığı konuşmasında; “Sevgili gençlerimizi ve öğrencilerimizi önemsiyoruz. Onlar İnegöl’ümüzün, Bursa’mızın, ülkemizin hem bugünü hem geleceği için kıymetli. İnşallah bu şehirde, ülkede söz sahibi olacaklar. Onlar için biz de neler yapabiliriz noktasında İnegöl Belediyesi olarak Kaymakamlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve tüm paydaşlarımızla çalışmalar yürütüyoruz. Gençlerimizin fikirlerini ve düşüncelerini önemsiyoruz. Bu anlamda fırsatlar vermeye çalışıyoruz. Kaynaklarımızı da bu anlamda seferber ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Gençlerimize güveniyoruz. Öğrencilerimizin çok daha başarılı işler yapacağına canı gönülden inanıyoruz. İnşallah bizler sizleri geleceğe en güzel şekilde hazırlama noktasında da bu gayretimizi arttırarak faydalar üretmeye devam edeceğimizi ifade ediyorum. Tüm ilçe halkımızı da 22 Nisan tarihine kadar açık olacak resim sergimizi gezmeye davet ediyorum” diye konuştu.

ÇOCUKLARINA BAYRAM HEDİYE EDEN BİR MİLLETİN MENSUPLARI OLARAK GURURLUYUZ

Son olarak kürsüye gelen Kaymakam Eren Arslan ise “Ulusal Egemenlik Haftamızı tebrik ediyorum. Şimdiden tüm evlatlarımızın 23 Nisan Bayramını kutluyorum. Ne kadar gurur duysak azdır. Dünyada çocuklarına, evlatlarına bayram hediye eden bir milletin mensuplarıyız. İnşallah bizler evlatlarımıza layık olmak için çalışırken; yarınımızı, ülkemizi, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocukları da her anlamda, akademik anlamda, milli ve manevi değerler anlamında sağlıklı yetiştirmekle görevliyiz. Bu ve buna benzer tüm organizasyonlar, aktiviteler, kurslar, atölye çalışmaları çocuklarımızı emin adımlarla geleceğe hazırlayacaktır. Bu serginin oluşmasında emeği geçen başta öğrencilerimiz olmak üzere katkı ve destek veren herkese teşekkür ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmalar sonrası kurdele kesimiyle sergi açılışı gerçekleştirildi. Ardından davetliler 200’e yakın eserin yer aldığı sergiyi gezerek resimleri inceledi.

Bir yandan da salonda küçük ressamların çalışmaları devam etti. Misafirler, öğrencilerin eserleri nasıl oluşturduğunu yakından görme fırsatı buldu.