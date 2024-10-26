Mudanya Şükrü Çavuş Mahallesinde parklara güneş enerjili led aydınlatma sistemi montajı yapıldı. Parklar gece ışıl ışıl olurken aydınlık vatandaşa güven verdi. Muhtar Şeref Şaş, "Taleplerimiz doğrultusunda uzun zamandır bu hizmeti bekliyorduk, teşekkür ederiz" dedi.

Mudanya Belediyesi tarafından yapılan aydınlatma hizmetine teşekkür eden Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, "Mahalllemizde uzun zamandır talepte bulunduğumuz led aydınlatma sistemlerinin çocuk parklarımıza yenilenebilir enerji kaynakları baz alınarak Mudanya Belediyesi tarafından monte edilmesinden son derece mutluyuz. Şükrü Çavuş ve Zambak Parklarına takılan led aydınlatmaların hava karardıktan sonra güvenliğimize büyük katkısı olacağına inanıyoruz.