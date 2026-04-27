EDİRNE (İHA) - Edirne'de sulama kanalına düşen karaca, vatandaşlarca kurtarılarak Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

İpsala ilçesine bağlı Koyuntepe köyü çevresinde dolaşan bir karaca, Hamzadere Sulama Birliği kanalına düştü. Suyla dolu kanalda çırpınan karacayı fark eden Koyuntepe Su Ürünleri Kooperatifi üyesi Muhammet Gölge ve beraberindekiler, hayvanı bulunduğu yerden çıkararak kurtardı.

İhbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen karacanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.