Keşkek, Karpuz ve Bağ Bozumu şenliklerinin tarihleri belli oldu. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, uzun süredir kamuoyunda merak edilen şenliklerin yapılıp yapılamayacağı konusu hakkında açıklamalarda bulundu.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi gündemine taşınan konu ile ilgili konuşan Başkan Volkan Nallar, “Muhtarlarımızla görüştük. Halkımız şenliklerin devam etmesini istiyor. Ancak tasarruf tedbirlerinden dolayı maliyetleri en aza çekmek zorundayız. Hem bölgenin tanıtımı hem de vatandaşlarımızın mutluluğu önemli. Bu noktada göreve geldiğimiz günden beri hep yaptığımız gibi halkımızın sesine kulak vereceğiz. Karacakılavuz Keşkek Şenliği ve Ferhadanlı Karpuz Şenliği’ne devam edeceğiz” dedi.

2019 yılına kadar yapılan Bağ Bozumu Şenliği’nin de tekrar yapılacağının müjdesini veren Volkan Nallar, yapılan Plan Bütçe Komisyon toplantısı sonrası Keşkek Şenliği’ne 2,5 milyon TL, Karpuz Şenliği’ne 2,5 milyon TL, Bağ Bozumu’na ise 1,5 milyon TL bütçe ayrıldığını belirtti.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi Kültür Komisyonu da ilgili şenlikleri görüşmek için toplanırken toplantı sonrası yapılan açıklamada, Karacakılavuz Keşkek Şenliği’nin 20-21 Temmuz 2024, Ferhadanlı Karpuz Şenliği’nin 27-28 Temmuz 2024, Süleymanpaşa Bağ Bozumu Şenliği’nin ise 30 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirileceği ifade edildi.