2023-2024 Eğitim Öğretim yılının açılmasına günler kala Süloğlu Belediyesi ilçe genelindeki okulların temizliği ve bahçe bakımlarını gerçekleştirdi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Süloğlu’nda bulunan tüm okulların bahçelerinin detaylı şekilde temizleniyor.

Süloğlu’daki okulların bahçe temizliği, düzenlemesi ve bakımı yeni eğitim-öğretim yılı öncesi belediyemiz personeli tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, "Süloğlu Belediyesi olarak 9 yıldır olduğu gibi eğitime destek olmaya devam ediyoruz. Evlatlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir ortamda eğitim görebilmesi amacıyla okullarımızın talepleri doğrultusunda her konuda olduğu gibi temizlik ve bakım çalışmaları da yapıldı. Emeği geçen personelimize teşekkür ederim. Geleceğimize ışık tutan çocuklarımız ile öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim yılına tertemiz ortamlarda girmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Belediyemizin imkanları ölçüsünde eğitim-öğretime gereken önem ve desteği veriyoruz. Okullarımızın ve eğitim kurumlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.