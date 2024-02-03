Osmanlı’nın ikinci kurucusu sayılan Çelebi Mehmed’in oğlu 2. Murad Han, vefatının 573. yılında Bursa’daki hazîresi başında dualarla anıldı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen anma programı, Muradiye Külliyesi’nde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, İl Sağlık Müdürü Ahmet Alireisoğlu, akademisyenler ve çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, Muradiye Camii İmam Hatibi Lütfi Taşçı’nın hazire başında yaptığı dualarla başladı. Ardından Muradiye El Yazmaları Müzesi’nde devam eden anma programında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ertuğrul Gazi’den Osman Gazi’ye, Orhan Bey’den Yıldırım Bayezid Han’a, Murad-ı Hüdavendigâr’dan Çelebi Mehmed’e kadar Bursa’nın inşasında emeği geçenleri rahmetle anarak sözlerine başladı. 2. Murad’ın kelamıyla gönülleri, kılıcıyla ülkeleri fetheden bir sultan olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, “Sultan 2. Murad, bir yandan Anadolu’daki beyliklerle, bir yandan Balkan ve Avrupa devletlerinin ihtiraslarıyla, bir yandan da Bizans’ın sinsi emelleriyle karşı karşıya kaldı. Ama memleket menfaati için hiçbir vazifeden kaçmadı. Bu uğurda rahatı değil; cesaretle, azimle canını feda etmeyi göze aldı. Sultan Murad öyle bir evlat yetiştirdi ki, kutlu fetih ona nasip oldu. Onun tek arzusu imanlı bir kul olarak ölmekti. Bu yüzden kendini ibadete vermek istemiş, sağlığında tahtı terk eden padişah olarak tarihe adı geçmiştir. Murad Han, ince ruhlu, hassas, lütufkâr, adil, merhametli, sözüne sadık, cesur, tedbir sahibi ve kumanda kabiliyeti yüksek bir devlet adamıydı. İmar işlerini asla aksatmadı, çok eser bıraktığı için “ebu’l hayrat” diye de anılırdı. Saltanatı döneminde Bursa, Edirne ve başka şehirlerde yoksullar için imaretler, vakıflar ve ulema için medreseler yaptırdı” diye konuştu.

Sultan 2.Murad’ın son nefesinde mezarının üzerine kapalı bir kubbe yapılmasını istemediğini, yağmurların üzerine yağmasını istediğini ve mezarının yanına Kur’ân-ı Kerîm okuyanların oturması için yerler yapılması istediğini hatırlatan Başkan Aktaş, mezar çevresine oturma alanları oluşturulmasıyla ilgili gerekli çalışmaları da yapacaklarını sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından anma töreni Dr. Öğr. Üyesi Doğan Yavaş, Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, Dr. Öğr. Üyesi Sezai Sevim ve Öğr. Üyesi Asuman Türkmen’in konuşmacı olarak atıldığı panelle devam etti. Programın sonunda da katılımcılara Muradiye çorbası ikram edildi.