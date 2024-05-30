Skandal hareketleri ve fotoğrafları ile adından sık sık söz ettiren sosyetik güzel Eda Taşpınar, gündemden düşmemek için elinden geleni yapıyor. Sultanahmet’te bulunan Four Seasons Otelinin bahçesindeki camide verdiği müstehceh pozla tüm çevreler tarafından eleştirilen Eda Taşpınar, son olarak Fas ziyareti sırasında yine gündeme gelmek için birbirinden ilginç pozlarını sosyal medya hesabında yayınladı.

Fours Seasons Oteli bahçesinde bulunan Hayyatin-i Hassa Camii içerisinde çektiği müstehcen pozla hakkında soruşturma da başlatılan Taşpınar savcılığa giderek ifade vermişti. Taşpınar bu kez Fas gezisi ile gündeme geldi. Ziyaret sırasında yaptıkları ve verdiği pozlar tartışmaya neden oldu.

Geçtiğimiz yıl Four Seasons Oteli bahçesinde bulunan camide müstehcen poz vererek takipçileri ile paylaşan Eda Taşpınar bu kez de Fas’ta ortaya çıktı. Tarihi Sultanahmet Cezaevi iken tartışmalı bir şekilde otele dönüştürülen ve tarihi katlettiği gerekçesiyle birçok davaya muhatap olan Sultanahmet Four Seasons Oteli’nin içerisinde bulunan Hayyatin-i Hassa Camii’nde çekilen müstehcen bir fotoğraf gündeme “bomba” gibi düşmüştü. Müstehcen fotoğrafın sahibi olan Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından “mutlu yıllar sevgililerim” notuyla paylaştıktan sonra her kesimin tepkisini çekmişti. Skandal fotoğraf hafızalardaki yerini korurken Eda Taşpınar bu gittiği Fas’ta yaptıkları ile olay oldu. Gündemde kalmak için sosyal medya hesabından yayınladığı pozları ile tartışmalı olarak yeniden gündeme geldi. Taşpınar’ın Fas’ta çekildiği müstehcen pozları sosyal medya hesabından yayınlaması gündemde kalma amaçlı olarak yorumlandı.