Sultanbeyli’de kapalı pazar alanı taze, doğal ve çeşitli ürünleriyle ilçe sakinlerinin hizmetine sunuldu.

Kapalı pazar alanı toplamda 112 tezgâhlık geniş kapasitesiyle ilçe sakinlerine ferah bir alanda alışveriş yapma ortamı sağlıyor. Tezgâhlardan 90 adeti pazarcı esnafına, 22 adeti ise üreticilere tahsis edilecek Kapalı Pazar Alanı’nda, şimdilik sadece Pazartesi günleri semt pazarı kurulacak. İlerleyen günlerde ise ilçe sakinlerinin ve pazarcı esnafının taleplerine göre günlerde artış ya da değişiklik yapılabilecek. Pazar alanında ayrıca kafeterya, zabıta noktası, lavabolar ve mescitler de yer alıyor.

Açılış konuşmasını yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Cumhurbaşkanımızın, son Başbakanımızın bakanlarımızın, milletvekillerimizin çalışma arkadaşlarımızın ilçe başkanlarımızın destekleri ile Sultanbeyli’nin yüz küsur yıllık problemini çözerek Bugün itibarıyla Sultanbeyli’mizde yaşayan vatandaşlarımızın 49 bin 888 kişiye tapusunu vermiş olduk. İnşallah bu devam edecek tapusunu almayan vatandaşlarımız hızla tapularını alacak" dedi.

"İsrail’in alçaklığını tüm dünyaya haykırmaya devam edelim"

Konuşmasında İsrail’in Filistin’deki zulmüne değinen Başkan Keskin, "Bugün itibarıyla Gazze’de yine dünyanın gözleri önünde İsrail’in katliamları devam ediyor. 17 bin den fazla kişi çoğu kadın ve çocuk olmak üzere şehadete erişmiş durumda. Dünyanın en önemli ülkeleri olarak bilinen vicdansızları da tüm dünya izliyor. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İspanya Brezilya başkanları da başından beri dünyaya ses vermeye çalışırken başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği’nin ülkeleri bırakın bu soykırımı durdurma talebini destek veriyorlar. Bizler bulunduğumuz her atmosferde İsrail’in alçaklığını tüm dünyaya haykırmaya devam edelim. Bizler boykotumuzu sürdürelim. Bu boykottan ne olur demeyelim, hayatımızı ona göre düzenleyelim. Ve ömrümüz oldukça alçak İsrail’i anlatmaya devam edelim" ifadelerini kullandı.

Başkan Keskin Sultanbeyli’de açılışların devam ettiğini belirterek, "Geçen hafta engelsiz yaşam merkezi, ondan önceki hafta Halil İnalcık Kütüphanesi ve afet koordinasyon eğitim merkezi genç adresten genç akademiye varana kadar açılışlarımızı yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz. Adil Mahallemizin pazar alanı yoktu, muhtarımız her daim bize bu konuyu dile getiriyordu. Biz de klasik yöntemlerle pazar alanı kurmak yerine böyle bir alanı mahallemize ve Sultanbeyli’mize kazandırmış olduk. Bu süreçte pazarcı odası başkanımıza ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Programın sonunda sonunda yapılan duanın ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle kapalı pazar alanının açılışı gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili konuşan Gülsen Şahin, "Adil Mahallesi’nde oturuyorum. Adil Mahallesi’ne yakışır bir pazar olmuş. Olması gereken olmuş daha doğrusu. Bazen marketlerden alışveriş yapmak çok sıkıntı. Çarşamba pazarına gitmek de benim için gerçekten çok güç. Ben 35 senelik buralıyım. 17 senedir de bu mahallede oturuyorum. Pazar da hayırlı uğurlu olsun hepimize" dedi.