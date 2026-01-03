Sultanbeyli'de bulunan plastik madde imalathanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi

Olay, saat 10.00 sıralarında Sultanbeyli Mecidiye Mahallesi Muttaki Sokak üzerinde bulunan plastik madde imalathanesinde meydana geldi. İmalathane içinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınırken, işyerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Olayda şans eseri ölen yada yaralanan olmadı

Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.