Edirne'de kent genelinde birçok noktada yollarda oluşan çukurlar, sürücüleri mağdur ediyor. Özellikle şehir merkezinde bozuk yol sorunu, hem maddi zarara hem de trafik güvenliği açısından tehlikeye yol açıyor.

Edirne'de seyir halindeyken yoldaki çukurlara giren sürücüler, araçlarında ciddi hasar oluştuğunu belirtiyor. Sürücüler, çukurlar nedeniyle lastiklerin yarıldığını, jantların eğildiğini ve araçların alt takımlarında önemli hasarlar meydana geldiğini ifade ediyor.

Bozuk yolların sürücüler için ciddi risk oluşturduğunu dile getiren vatandaşlar, özellikle gece saatlerinde çukurların fark edilmesinin zorlaştığını ve kazaya davetiye çıkardığını söyledi.

Öte yandan, altyapı çalışmalarının ardından yolların uzun süre onarılmadan bırakıldığını belirten sürücüler, bu durumun araçlara zarar verdiğini ve mağduriyetin her geçen gün arttığını dile getirerek yetkililerden kalıcı çözüm istedi.