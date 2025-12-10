Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş tarafından, Sultanbeyli’ye 8 Yeni Aile Sağlığı Merkezi kazandırılacağının müjdesi verildi. Başkan Tombaş’ın Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler ve Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl ile bir araya geldiği görüşmede, ilçe geneline kazandırılacak yeni sağlık yatırımları ele alındı.

Gerçekleştirilen sağlık yatırımları görüşmelerinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, 8 mahalleye yeni aile sağlığı merkezleri kurulacağı müjdesini paylaştı. Sağlık hizmetlerinde kalitenin daha da artması için uzun süredir çalışma yürüttüklerini belirten Tombaş, "Aile Sağlığı Merkezleri için alan tahsislerini yaptık, yer teslimlerini gerçekleştirdik. İnşaat çalışmaları da kısa süre içinde başlayacak. Kıymetli desteklerinden dolayı Sağlık Bakanımız Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Sağlık Yatırımları Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Söyler ve Etüt Proje Daire Başkanı Yusuf Durnagöl başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.

ASM’lerin yapılacağı 8 mahalle belli oldu

Yapılacak projelerin yer alacağı mahalleleri açıklayan Başkan Tombaş, "Adil, Fatih, Mecidiye, Battalgazi, Orhangazi, Hasanpaşa, Akşemsettin ve Mehmet Akif mahallerimizde yeni Aile Sağlık Merkezlerimiz inşa edilecek. Yeni ASM’lerimiz, rutin muayenenin yanı sıra acil durumlar ve önleyici sağlık hizmetlerinde de ilçemize büyük katkı sağlayacak. Modern tıbbi donanım ve alanında uzman personel ile hizmet verecek. Bu yatırımlar, mevcut sağlık altyapımızı güçlendirecek ve Sultanbeyli halkının sağlığını koruma ve geliştirme hedeflerimizi destekleyecek. Her bir vatandaşımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanması için sağlık alanında yatırımlarımız devam edecek" şeklinde konuştu.