Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, ilçedeki gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Onlarla hayata ve eğitime dair keyifli bir sohbet gerçekleştiren Başkan Dursun, soruları da samimiyetle yanıtlıyor.

Gençleri ön planda tutan projeleri hayata geçiren, onların fikirlerini önemseyen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, öğrencileri ağırlamaya devam ediyor. Bu kez Bahattin Yıldız Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Dursun, Dijital İletişim Merkezi’nde gençlerin sorularını yanıtladı. Samimi sohbete öğrencilerin esprili yanıtları da eklenince ortaya renkli görüntüler çıktı.

Sultan şehir gençlerle mümkün

Sultangazi’nin ancak gençlere gerektiği değeri vererek Sultanşehir’e ulaşabileceğinin altını çizen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Burada ağırladığımız gençlere hep söylüyorum. Burada bir başkan olarak değil, bir abi bir arkadaş olarak bulunuyorum. Tecrübelerimizi paylaşmak, ilçemizde yapılanlar hakkında bilgi vermek, sizlerin fikirlerini almak için sık sık bir araya geliyoruz. Hayata dair, yaşama dair keyifli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizin bakış açısı bizlere de yeni şeyler öğretiyor. İlçemizde yapacağımız çalışmalarımızı şekillendirmemize fırsat veriyor. Gençlerimiz bizim şehrimizin renkleri. O renkleri canlı tutmak, daha çok ışık saçmasını sağlamak için 7/24 çalışıyoruz” diye konuştu.