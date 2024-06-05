Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü tekvando takımı, Multi European Games Turnuvası’nda 3 altın madalya alarak yıldızlar kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Madalya alan 3 genç sporcu, Kasım ayında Arnavutluk’ta düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda da Türkiye’yi temsil edecek.

Sultangazi Belediyesi Spor Kulübü art arda aldığı başarılarla aileleri ve eğitmenlerinin yanı sıra tüm ilçeye büyük gurur yaşatıyor. Ankara’da düzenlenen Multi European Games Turnuvası’nda yarışan Sultangazi Belediyesi tekvando takımı, büyük bir başarıya imza attı. Farklı sıkletlerde kıyasıya mücadele eden Osman Nuri Ersan, Muhammet Yiğit Kasapoğlu ve Beyzanur Aktaş rakiplerini yenerek birinci oldu. Böylece Sultangazi Spor Kulübü, yıldızlar kategorisinde en çok altın madalyayı alarak Avrupa şampiyonu oldu.

“Emeklerimizin karşılığını almak müthiş”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, genç sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Sultangazi’nin sporla anılır bir ilçe haline geldiğini belirten Başkan Dursun, “İlçemiz artık sporla, sporcularımızın elde ettiği başarılarla anılıyor. Bu başta gençlerimiz olmak üzere hepimizin başarısı. Hep söyledik, spora ve sporcumuza tam destek dedik. Emeklerimizin karşılığını almak, pırıl pırıl gençlerimizin başarılarını görmek bizleri duygulandırıyor. Sultangazi’den geleceğin yıldız sporcularının çıkacağına yürekten inandık. Sultangazi Belediyesi spor kulübümüzün sporcuları bizleri yanıltmadı. Tekvando takımımız 3 altın madalyaya birden sahip oldu. Altın madalya almaya hak kazanan 3 genç sporcumuz, Kasım ayında Arnavutluk’ta düzenlenecek Yıldızlar Avrupa Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek. Bu müthiş başarıda emeği geçen gençlerimize ve onları yetiştiren eğitmenlerimize bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız çocuklar” diye konuştu.