Sultangazi Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede birinci sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti hediye ediyor. Kayıt ya da başvuru olmaksızın okulun ilk günü sınıflarına giden tüm birinci sınıf öğrencileri, sıralarının üzerinde çantalarla karşılaşacak.

İlçenin eğitimle anılır bir hale gelmesi için yoğun bir şekilde çalışan Sultangazi Belediyesi, öğrenci ve ailelere desteğini sürdürüyor. İlçe genelindeki tüm birinci sınıf öğrencilerine okulun ilk günü çanta ve kırtasiye seti hediye edilecek. Öğrencilere verilecek okul çantalarının içerisinde beslenme çantası ile birlikte abaküs, kalemtıraş, silgi, 12’li kuru boya kalemi, güzel yazı defteri, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, kırmızı kalem, kurşun kalem ve kalemlik bulunacak.

“Her fırsatta belediye olarak önceliğimizin eğitim olduğunu söylüyoruz”

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, “Her fırsatta belediye olarak önceliğimizin eğitim olduğunu söylüyoruz. Her şeyin başının eğitim olduğu bilinciyle eğitime destek veren ve çocuklarımızı daha ileriye taşıyacak projeleri hayata geçiriyoruz. Yavrularımız okula başlarken onlara güzel bir anı bırakmak istiyoruz. Okulun ilk günü sınıflarına giren yavrularımızı sıralarının üzerindeki çanta ve kırtasiye setleri karşılayacak. Çocuklarımızı mutlu etmenin yanı sıra ailelerimizin ekonomik yüklerini de hafifletebilirsek ne mutlu bizlere” diye konuştu.