Yeni eğitim-öğretim yılı başlamadan ilçedeki okulların fiziki kalitesini artıran Sultangazi Belediyesi, öğrencilerin kullandığı ortak alanların bakımını gerçekleştirdi. Oyun gruplarının bakım ve onarımının yanı sıra çocukların keyifli zaman geçirmesi için bahçelere oyun çizgileri yapıldı. Ayrıca okullara badana çalışmalarında kullanılması için 42 ton boya verildi.

Sultangazi Belediyesi, 2024-2025 Eğitim öğretim zilinin çalmasından günler önce ilçedeki okullarda hummalı bir çalışma gerçekleştirdi. Oyun alanlarının bakım ve tamirinin yanı sıra, çocukların keyifle zaman geçirmesi için oyun çizgileri yapıldı. Çocukların sporla iç içe olması için voleybol ve basketbol alanlarının bakımı gerçekleştirildi. Oyun fileleri yenilenirken, saha- zemin boyandı. Banklar tamir edilirken, yeşil alanlara toprak ve bitki dikimi yapıldı. Ortak alanlar tazyikli suyla yıkanarak daha hijyen hala getirildi.

Okullara 42 ton boya desteği

Okulların fiziki kalitesini artırmak için boya desteğinde bulunuldu. Badana çalışmalarında kullanılması için toplamda 42 bin kilogram boya verildi.

Belediye olarak her fırsatta önceliği eğitime verdiklerini belirten Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; “Gençlerimizin en iyi şekilde geleceğe hazırlanması için okullarımızdaki çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İlçemize yeni eğitim yuvaları kazandırırken mevcut okullarımızın da kalitesini artırmayı sürdürüyoruz. Okulların açılmasına bir hafta kala çalışmalarımıza hız verdik. Özellikle çocuklarımızın keyifle vakit geçirdiği okul bahçesi ve oyun gruplarının bakım ve tamirini yapıyor, okul çevresinde hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Gençlerimiz yeter ki okusun, yeter ki okullarına severek gelsin” diye konuştu.